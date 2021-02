A las puertas del 28-F y el 8-M: lo que se sabe de las nuevas camisetas del Betis

Lo hizo con RBB, con Adidas y también con Kappa. Las tres equipaciones, más las de portero, que suelen presentar cada pretemporada los clubes de fútbol se quedan cortas en el caso del Betis y su equipo de marketing, que no sólo tiene ediciones especiales para su sección de baloncesto y en su versión femenina para la de la Liga Iberdrola, sino que también gusta de presentar camisetas conmemorativas. Por el 20º Aniversario de la modalidad Kombat, por el Día de la Mujer Bética, en homenaje a los socios, por el Día de Andalucía... El catálogo se amplía cada curso, en la mayoría de los casos haciendo las delicias de sus aficionados.

Con todo, esta temporada no habrá equipación para el 28-F, a pesar de que precisamente ese día los heliopolitanos visitan en el Ramón de Carranza a otro equipo de la comunidad, el Cádiz. Ya en Málaga vistió hace unos años con rayas horizontales y una tonalidad distinta de verde, al tiempo que se ejercitó con una casaca blanca con ramas de olivo sobreimpresionadas poco después. En la 20/21, según ha podido confirmar ESTADIO, no habrá continuidad de esta costumbre, aunque no hay una decisión al respecto con el 8-M, en cuya conmemoración se han organizado antes de la pandemia siempre diferentes actos, desde la presencia exclusiva de féminas en el palco a la sustitución del blanco de las equipaciones por el rosa o el morado. Este año, habrá partido ese día en casa contra el Alavés.

Lo que sí estudian ya los responsables béticos son los bocetos que ha presentado Kappa para la temporada 21/22, que incluye alguna versión si hay clasificación europea (con banderas andaluzas y españolas en las equipaciones de Liga, pero también con la opción de una vestimenta exclusiva para esta competición continental). Como de costumbre, el secretismo es máximo para no afectar al factor sorpresa, aunque no se esperan riesgos en la primera (ya se probó hace un par de campañas la calzona verde), que responderá a los cánones clásicos. En la tercera, gris este curso, podría recuperarse el verde en otra gama del color, mientras que la segunda será oscura, con el negro y el azul como alternativas más factibles, a lo mejor con rayas o figuras geométricas de otra tonalidad.