El día que Pablo Hasél deseó que se estrellara el avión del Betis.

Si enciendes la televisión y ves algún programa de actualidad probablemente estén hablando del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél y de los disturbios que se están produciendo cada noche en Barcelona. Mucho se ha hablado de los tuits del rapero que incitan al odio contra las instituciones, fuerzas de seguridad y políticos y entre ellos, hay uno que también atacaba directamente al Real Betis.

Fue hace varios años cuando el que fuera delantero del Real Betis Roman Zozulia se vio envuelto en una polémica por su posible cesión al Rayo Vallecano. Por aquel entonces, los ultras del Rayo se opusieron radicalmente a su fichaje por su apoyo al ejército ucraniano llegando finalmente a parar la operación.

Tanto el Betis como sus compañeros salieron en defensa de Zozulia antes de un partido con unas camisetas de apoyo al delantero ucraniano con el lema 'Todos somos Zozulia'. Y esto provocó un lamentable tuit del rapero en el que deseaba la muerte de los verdiblancos. "A la plantilla del Betis que defiende al nazi, si no fuera poque también morirían pilotos y azafatas les desearía que su avión se estrellara", tuiteó el 2 de febrero de 2017.

Esto provoco que la propia entidad heliopolitana presentara una querella contra Hasél, que lejos de arrepentirse por su tuit, siguió atacando al Betis tras conocer que emprenderían acciones legales contra él. "A mi me amenazan de muerte mil fachas a diario y no voy querellándome ni denunciando. Qué susceptibles son para lo que les conviene", tuiteaba unos días después añadiendo: "@RealBetis las víctimas de los nazis ucranianos no pueden querellarse porque ya están muertas. Adelante, no me sacaréis nada, no tengo un euro". Finalmente, unos días después estos tuits fueron eliminados de su perfil y la Fiscalía concluyó que suponían "graves ofensas" contra el jugador y el club pero que no eran constitutivos de ningún delito penal.