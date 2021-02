El 'Club de los Cien' rememora sus mejores partidos en el Betis y señala un objetivo claro: Europa

El Real Betis ha querido tener un detalle con sus jugadores más representativos en un acto que sentará precedente y que se repetirá en el futuro cada vez que haya algún nuevo centenario entre los futbolistas verdiblancos. En este sentido, este miércoles el club heliopolitano ha homenajeado a los siete jugadores de la actual plantilla que han superado los 100 encuentros oficiales: Joaquín Sánchez, Aïssa Mandi, Sergio Canales, Andrés Guardado, Cristian Tello, Marc Bartra y Loren Morón.

Este acto de "premio a la fidelidad" para el 'Club de los cien' ha sido presidido en el estadio Benito Villamarín por el presidente del Betis, Ángel Haro, en presencia del vicepresidente José Miguel López Catalán; del coordinador de la secretaría técnico, Alexis Trujillo, y de la leyenda verdiblanca Rafael Gordillo, quien este mismo miércoles cumplía 64 años.

"Ha sido un acto muy bonito, en el que hemos plasmado el reconocimiento del club a estos jugadores por su trayectoria y por su fidelidad al Betis. Esto refuerza el sentimiento de pertenencia y hemos vivido un momento emotivo. Queremos institucionalizar este hecho, premiar esa fidelidad y a partir de ahora lo haremos cada vez que un jugador supere los 100 partidos. Los jugadores hacen su trabajo y tienen una remuneración, pero estos detalles gustan y refuerzan el compromiso con el club", ha explicado Haro en los medios del club, antes de que cada uno de los homenajeados repasaran sus sensaciones con una palabra clave en todas las declaraciones: Europa.

Joaquín, 450 partidos... "y los que quedan"

"Ha sido un acto precioso y, particularmente, agradezco el detalle del club. No es fácil cumplir tantos partidos y menos en un club tan importante como el Betis. Lo tendré siempre en el recuerdo. Jamás pensé en poder alcanzar esta cifra de 450 partidos. Estar 20 años en la elite, jugando tanto, era muy difícil; pero aquí estamos... ¡y lo que nos queda!", advertía el capitán.

"Alcanzar a Rafael Gordillo es un privilegio, tener a 10 partidos a Esnaola era impensable.... Espero seguir jugando, que es lo más importante. Todos conocen ya lo que es el Betis y saben lo que significa esta familia. Se han convertido en jugadores importantes y es bonito que el club tenga este detalle con ellos, es bonito y les va a venir bien, porque es especial pasar a la historia de un club tan importante como éste. Tengo muchos recuerdos muy bonitos; pero uno de los que más me enorgullece y me sensibiliza al recordarlo son mis inicios, cuando mi padre me traía cada mañana para poder entrenar".

Mandi, 163 encuentros y ¿una renovación?

"Cuando llegas a un sitio no sabes cuánto tiempo te vas a quedar, pero el Betis es tan bonito que quieres quedarte mucho tiempo", afirmó Mandi, "muy feliz y orgulloso" de haber entrado en el club de los jugadores centenarios de la entidad. Con 163 es el tercer extranjero con más partidos tras los brasileños Marcos Assunçao (167) y Denilson (207).

"Es un orgullo enorme viendo este club, la institución que es el Betis, por la que han pasado muchísimos jugadores. No esperaba alcanzar tantos partidos y espero jugar el máximo posible. A ver hasta cuándo voy a llegar", dijo en medio de las negociaciones para la renovación de su contrato que expira en junio.

Canales, "con más ganas que nunca"

"Estoy muy feliz. Siempre lo he dicho, que la pasión e ilusión que se respira en este club son tremendas", ha comentó el centrocampista cántabro, que ha reconocido estar "más ilusionado que nunca, con más ganas que nunca y muy agradecido". "Desde el principio se me mostró muchísimo cariño por parte de todo el mundo y la verdad que estoy muy feliz aquí", dijo poniendo a Joaquín como "ejemplo".

"En casa, me quedo con el 95 por ciento. Jugar aquí es espectacular. Tenemos muchas ganas de que esté lleno. Luego es verdad que el partido de Milán, por todo lo que movió, fue una locura. El 3-4 al Barcelona fue un partido que me marcó mucho por ser en el Camp Nou y por la manera en la que se ganó", señaló sobre sus partidos más importantes como bético.

Guardado: "El Betis es el club más importante de mi carrera"

De sus 250 partidos en Primera, 100 han sido con el Betis y está a punto de superar los 101 con el Deportivo. "Es un orgullo, no sólo por la cifra en sí, sino por lo que significa el hecho de cumplir 100 partidos. Hay que ser constante, he contado para todos los entrenadores en estos tres años. Al principio, llegué al Betis como una decisión para llegar bien al Mundial de 2018 y se ha convertido en el equipo más importante de toda mi carrera. Me han tratado muy bien desde que llegué y espero cumplir muchos partidos más", relataba Guardado.

"Nunca me había tocado ganarle al Barcelona en el Camp Nou y con el Betis por fin pude conseguirlo. Es uno de los recuerdos más bonitos que tengo, junto con las victorias en el Bernabéu o el 3-5 en el derbi contra el Sevilla. Cuando pasen 20 años, me seguiré acordando de esos partidos porque son recuerdos muy bonitos", manifestó el mexicano.

Tello: "Siempre quise estar aquí"

Con 125 partidos, el Betis ya es el equipo en el que más ha jugado Cristian Tello: "Siento muchísima ilusión y un orgullo enorme, llegar a tantos partidos en un club tan grande como éste al que llegué con mucha ilusión es especial. Ha dado la casualidad de que he podido compartir este momento con compañeros con los que estoy desde que llegué y creo que refleja que este equipo está muy asentado. Me quedo con mi primer gol, en casa contra el Valencia, por llegar a un club en el que siempre quise jugar y por poder celebrar el primero de los goles que luego han venido".

Loren y el sueño de todo canterano

"El día de mi debut contra el Villarreal me dices que iba a estar hoy aquí, en este homenaje que nos ha hecho el Betis, y te diría que eso era un sueño casi inalcanzable, así que estoy muy contento. Si para cualquier jugador ya es un orgullo cumplir tantos partidos, para un canterano que llega al primer equipo lo es más aún. Poder estar aquí tanto tiempo, haber vivido tantas emociones... No me puedo quejar y ojalá se pueda repetir mi primer año, que acabamos en Europa y vivimos una fiesta en este estadio", explicó Loren.

"La cifra de Joaquín es muy complicada de conseguir. Tiene un don para seguir jugando y compitiendo a su edad. Yo me conformo con la mitad de partidos que él, porque sería una cifra muy importante también". "Todos los partidos han sido muy importantes para mí. Salir al campo con esta camiseta es siempre especial. Mi debut, con 52.000 personas delante y poder meter los dos goles de la victoria, fue muy bonito; pero también te diría el partido que nos clasificamos para Europa, las semifinales de Copa, victorias en estadios importantes... no me puede quedar con ningún momento en concreto", explicó.

Bartra siente el Betis como algo suyo

"Estoy muy contento por haber cumplido los 100 partidos con el Betis, es una meta que me enorgullece, pero también es un punto de partida. Siento muy mío este club y esos 100 partidos, no sólo en Liga y Copa, sino también jugando en Europa, es algo que siempre voy a recordar. Llegué a ser centenario en el Barça, en el Dortmund, no; pero el Betis ya es el club en el que más he jugado y ojalá que puedan ser muchos partidos más, porque eso querrá decir que se han hecho bien las cosas. Más que con los números me quedo con el trabajo y el esfuerzo del día a día", señaló Marc Bartra.

"Recuerdo mi debut como uno de los mejores días, fue un antes y después ganar a un Villarreal que llegaba muy fuerte. No estábamos en un buen momento de regularidad y a partir de ese momento nos creímos capaces de ganar a cualquiera. Al margen del debut, recuerdo de manera especial las victorias en el Camp Nou, el Santiago Bernabéu, contra el Milan en Europa, mi primer derbi, que encima marqué gol...", añadió el central catalán, que está deseando poder volver al equipo tras dos meses de baja.