¡Un antiguo ojeador del Betis se hace multimillonario!

Se fue del Real Betis dando algunos palos, como éste a Ángel Haro: "El nuevo presidente (Haro) quería tener también participación en los futbolistas que vinieran, aunque él no entienda de ese tema. Pero Maciá sabe que si los jugadores no funcionan, el responsable es él. Quizá no hicimos lo correcto yendo al Betis porque todo era demasiado incierto. Por ejemplo, respecto al entrenador. Pepe Mel no se ajustaba a la filosofía de Macià. Pero como había subido al equipo, no podíamos hacer mucho respecto a eso". Y es que Jakon Friis-Hansen formó parte de la secretaría técnica que comandó Eduardo Macià en Heliópolis durante la temporada 14-15.

El exfutbolista danés (coincidió con Zinedine Zidane en el Girondins), paralelamente y ya desde que jugaba en el Lille, comenzó a poner en pie un negocio inmobiliario que poco a poco fue dándole sus frutos... hasta explotar.

Friis-Jansen tiene actualmente 53 años ha sido ojeador en Liverpool FC, Southampton y Fiorentina, además del Betis. Llama Lille A / S y afincada en Copenhague, tiene actualmente unos activos de 16,1 millones de euros y sólo el año pasado sus beneficios ascendieron a 7,32 kilos. El valor de las propiedades de Friis-Janses se estima, además, en 37 millones, por lo que, si sigue realizando informes sobre jugadores, es más bien por gusto...