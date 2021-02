Esperarán a Lainez hasta el día 11

México sigue soñando con Tokio 2021 y también con Diego Lainez. El centrocampista del Real Betis sigue siendo el jugador más esperado para el Preolímpico que arranca en dos semanas y, pese a la negativa del Betis a dejarlo salir, incluso después del derbi, el combinado azteca esperará al próximo 11 de marco a dar la lista definitiva para este certamen.

Lainez fue incluido hace unos días en la lista de 50 jugadores que la Federación Mexicana ofreció para los Juegos Olímpicos y antes dio una previa de 62 en la que, pese a contar con jugadores destacados de la absoluta para el cupo de tres internacionales de más de 23 años (Raúl Jiménez, Vela, Ochoa, Lozano...) dejó fuera al capitán de la 'Tri', Andrés Guardado, en lo que algunos han interpretado como un gesto hacia el Betis, dado que el ex de Atlas había manifestado su predisposición para ser convocado y a que las convocatorias veraniegas con la selección mexicana suelen afectarle a su rendimiento en el arranque del campeonato liguero.

El Preolímpico se disputará del 18 al 30 de marzo y, en él, la seleccion mexicana debutará el 18 contra República Dominicana, jugará el 21 con Costa Rica y el 24 contra Estados Unidos. Honduras, Canadá, El Salvador y Haití disputarán el otro grupo. Los dos primeros de cada grupo se cruzarán en espiral y de él saldrán los dos combinados de la Concacaf para Japón.

El Betis ya anunció a la Federación Mexicana que no cedería al jugador, al no estar obligado a ello por parte de la FIFA -no es un torneo oficial-, pero su federación sigue esperando que el club verdiblanco ceda y permita a Lainez incorporarse antes del día 22, cuando estaría obligado por ser fechas reservadas por el máximo organismo del fútbol mundial.

La pretensión mexicana pasa porque Lainez llegue tras el derbi, que tendrá lugar el día 14 de marzo, cuatro días antes de que comience el Preolímpico, lo que haría perderse al futbolista el partido de Liga ante el Levante. No se resignan a quedarse sin un jugador clave en el conjunto de Jaime Lozano.