¿Dónde se ve Aitor Ruibal el año que viene? Su respuesta gustará mucho a la afición del Betis

Si en este Betis hay un ejemplo de la constancia, de ese trabajo tan silencioso como concienzudo y de la fe absoluta en la búsqueda de la mal llamada suerte, sin duda ése es Aitor Ruibal. El futbolista catalán, a unos días de cumplir los 25 años, está inmerso ahora mismo en la dinámica más ilusionante de su carrera deportiva. Y, lo que es mejor, esa positiva dinámica individual ha sido tan pegadiza como un bostezo. El suyo es uno de esos nombres inesperados que han tirado del carro en el mejor momento de la temporada en el equipo verdiblanco. Es uno de esos teóricos actores secundarios que, a base de comerse la pantalla una y otra vez, han acabado obteniendo un papel protagonista en un guion bastante esperanzador.

Aitor Ruibal ha atendido amablamente a ESTADIO Deportivo para confirmar que este vestuario no va de boquilla cuando presenta públicamente su candidatura a estar la próxima temporada en competiciones europeas. Es su momento y la hora de que este Betis, con un calendario propicio, dé el salto definitivo a la parte alta de la clasificación, donde ha conseguido asomarse en un espectacular 2021. Si al extremo verdiblanco le hubiesen dicho hace un año que sería titular en un Betis que lucha por Europa, no se lo habría creído. Lo admite sin tapujos; pero mejor aún es su respuesta a la pregunta de dónde se ve dentro de 365 días.

- ¿Cree el vestuario que el calendario que se avecina (Cádiz y Alavés antes del derbi) es propicio para asentar la candidatura europea o es verdad ese tópico del fútbol de 'todos los partidos son iguales?

- A ver, todos los partidos son iguales, porque al final en todos puedes sumar tres puntos, uno o ninguno. Nos los tenemos que tomar todos como finales, pero es verdad que este fin de semana tanto el Villarreal como la Real Sociedad tienen partidos muy complicados ante rivales de arriba (Atlético y Real Madrid, respectivamente) y es cuando verdaderamente podemos recortar puntos. Tenemos que aprovecharlo. Si luego no es posible... siempre se te pueden escapar puntos... pero hay que intentar aprovecharlo.

- Ahora mismo, el puesto al que aspira el Betis es la Conference League. ¿Qué saben de esa competición?

- La verdad es que poco, muy poco. Me enteré hace dos semanas, porque lo comentó alguien en el autobús y, sinceramente no tenía ni idea. Bueno, es Europa y el año que viene cuando se juegue veremos cómo funciona

- No hay mejor manera que descubrirlo desde dentro.

- Así es.

- Hay un punto de inflexión personal en la irrupción de Aitor Ruibal que es la asistencia a Borja ante Osasuna y el gol al Villarreal, decisivo. A partir de ahí hay un cambio de rol radical y desde entonces es fijo en el once.

- Trato de aprovechar las oportunidades que estoy teniendo. Creo que soy un jugador que puedo aportar mucho desde la actitud, las ganas y la presión. Intento inyectar a mi equipo la sensación que tengo yo, de ir todos a una con la misma actitud. Un equipo debe tener jugadores así, que aprieten desde atrás y hagan que todos aprieten.

- Para eso hace falta un entrenador valiente como Pellegrini, que apueste por el hombre más en forma y no por el nombre con más estatus.

- Un equipo son 22-25 jugadores. Se trata de que el suplente esté por encima de su nivel para que el titular también tenga que estar por encima de ese nivel. Eso genera una competencia sana y ayuda a que todos mejoremos. A mí, que los jugadores de mi posición estén a su máximo nivel, me obliga a esforzarme al máximo para poder jugar y no me pueda relajar. Creo que parte de esa reacción del equipo se basa en que todos hemos aportado cuando hemos salido del banquillo. Ahora me está tocando ser titular, pero seguramente, a lo largo de la temporada, habrá algún compañero que esté mejor que yo y me haga trabajar aún más. Esa competencia sana me da la vida.

- Si le dicen hace un año que a estar alturas de la temporada iba a ser titular en un Betis que está arriba en la tabla y luchando por Europa, ¿qué habría pensado?

- Pues no me lo creería, porque a estas alturas el año pasado no estaba jugando ni en el Leganés y cuando lo hacía era en otra posición. Tuve que adaptarme a jugar de carrilero, me costó y al final conseguí acabar jugándolo todo; pero no me lo creería. Vine a hacer la pretemporada y con la idea de dar el máximo en cada entrenamiento y aprovechar cualquier oportunidad. Las cosas pueden salir mejor o peor, pero la actitud es algo que nunca me va a faltar.

- Y la misma pregunta, pero en lugar de mirar al pasado, ahora es hacia el futuro. ¿Dónde se ve justo dentro de un año?

- Tengo contrato hasta 2022 con el Betis y me veo aquí en el Betis, porque estoy muy a gusto, feliz, me tratan súper bien... Me veo el año que viene... en Europa, jugando los octavos de final con el Betis. Lo firmo ya. Ojalá, trabajaremos para ello. Es lo que nos gustaría, lo que queremos y es también nuestro deber.