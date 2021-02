Alfonso, sobre el Betis y Pellegrini: "Hace tres meses, el entrenador no servía"

"El Betis está mucho mejor que hace unos meses. Es verdad que este año ha cambiado mucho la dinámica. Sobre todo que los resultados han acompañado y el equipo tiene más confianza. Ha habido un cambio importante. Poco a poco, se van encajando las piezas. Cuando un entrenador llega tiene que meter su filosofía de juego. Y todo influye. Que los jugadores se adapten bien y, sobre todo, que los resultados acompañen. Es verdad que en una temporada puedes tener altibajos, y eso es normal. Pero bueno, la dinámica que tiene ahora el Betis es positiva", apunta Alfonso Pérez Muñoz en una entrevista para el medio chileno 'La Tercera', donde discrepa de las estadísticas.

"Comparar este Betis con los últimos 16 años tienes que hacerlo jugador por jugador, tomar en cuenta los éxitos deportivos... Es complicado valorar eso. Hace tres meses estábamos hablando de un Betis más dubitativo, que estaba mal, que el entrenador no servía€ En fin, todas las críticas normales cuando los resultados no acompañan. Pero, ahora mismo, las cosas van bien y se habla totalmente distinto. Esto es lo que conlleva que los resultados se den. De ahí a que sea el mejor de los últimos 16 años, yo creo que no, porque esta misma temporada también se la ha criticado mucho al equipo", sentencia el 'Mago de las botas blancas'.

El getafense espera que, "si no hay ninguna racha negativa, ojalá" al Betis le dé para entrar en Europa, aunque "hay equipos también que su objetivo es el mismo, como Villarreal o Athletic, clubes que van a estar ahí al acecho". Además, recuerda que, "unos meses atrás, había cuestionamientos por parte de todo el mundo: de los jugadores, del proyecto, del entrenador, de la dirección deportiva... Cuando las cosas no van bien, lógicamente, se tienen que buscar culpables. Mucha prensa y muchos aficionados lo achacan a una plantilla que no era suficientemente buena. Y eso es lo que tiene esto del fútbol: ahora que las cosas van bien, todo el mundo se sube al barco. Esto es así".

El otrora artillero abordó igualmente otras cuestiones, apuntando que al Barcelona "no se le ve un equipo sólido como otros años", cayendo con estrépito ante "un Paris Saint-Germain muy superior; y en La Liga ha tenido sus descalabros", en parte porque "ha habido un entorno que tampoco ha acompañado mucho y, al final, en lo que se fija todo el mundo es en los resultados. Probablemente, Messi tendrá que marcharse por el mismo problema, porque el año que viene no podrán pagar al jugador". Además, Alfonso opina que el chileno Arturo Vidal "forzó la salida para poder jugar", si bien en el Inter "tampoco es que esté jugando mucho".

Por último, se refirió a otro ex, el Real Madrid, al que, tras "una temporada en la que no ha podido fichar, le falta un jugador de refuerzo, sobre todo arriba. Ahora mismo se ve que la plantilla es corta", esperando para el año que viene la caída de las fichas de dominó según dónde vaya Messi, lo que afectará a Mbappé y algún otro. Respecto al Atlético, "tenía un margen muy importante de puntos, pero ahora mismo está a tres partidos. El equipo está muy dubitativo, así que puede pasar cualquier cosa".