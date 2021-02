Guido, su rol en el Betis, Pellegrini y su deseo de un derbi con público

Llegó hace poco más de un año, en la ventana invernal, y apenas tuvo tiempo de adaptarse al equipo cuando la pandemia paralizó el mundo en general y el del fútbol en particular. Ahora, casi 14 meses después, el argentino Guido Rodríguez es una pieza indiscutible en el esquema de Manuel Pellegrini, el que dota de equilibrio al centro del campo y uno de los jugadores más en forma del plantel. Pero, hasta llegar hasta aquí no ha sido fácil, como él mismo reconoce en una entrevista con Goal. "Ahora estoy contento, antes estaba tranquilo y confiado de lo que le podía dar al equipo y el trabajo que estaba haciendo. La adaptación, sobre todo en lo físico, fue complicada. Venía de unas semanas sin actividad y me costó un poco, pero ahora estoy contento y disfrutando de tener partidos buenos y consiguiendo los resultados", comenta el centrocampista, que, en contra de lo que pudiera parecer, reconoce que el parón que experimentó el campeonato el pasado mes de marzo le vio bien. "Me sentí mejor porque cuando volvimos de la pandemia me sentía a la par de todos a nivel físico y a nivel futbolístico, aunque sí que me tenía que agarrar los tiempos de acá".

'Hombre escoba' en la medular, Guido admite que ha tenido que renunciar a subir, una de las cosas que más solía hacer en su etapa en el América, para dotar al equipo de solidez en la zona ancha siguiendo los consejos del técnico. "En América llegaba más arriba y pisaba más el área y acá estoy en otra función para dar más equilibrio. La verdad es que estábamos sufriendo mucho cuando perdíamos la pelota y nos agarraban de la nada y mi función la fui entendiendo así. Las cosas están saliendo bien y estoy un poco más resguardado y no tengo tantas oportunidades de patear. Pellegrini quiere que le dé equilibrio para estar bien parado. Tenemos mucha gente de ataque, de ganar en el uno contra uno".

En cuanto al técnico, el de Caseros destaca su "templanza" y "tranquilidad" para gestionar el vestuario incluso cuando las cosas no venían bien dadas. "Si vos ves otros partidos nunca nos faltó determinación y convicción, pero ahora se nos ve más compactos y a la hora de defender estamos los once. Lo más importante es que el entrenador transmita confianza y seguridad".

La buena marcha del equipo en estos momentos se fraguó, asegura, ya en pretemporada. "Él -en alusión al míster-, cuando llegó, tuvo una charla con nosotros que dejó claro dos o tres puntos específicos y desde ese momento el equipo lo acaparó y aceptó, y cuando las cosas están claras no hay problemas. Con las cosas claras y con respeto siempre las cosas van bien. Ahora en este momento cuando los resultados se dan todo es más fácil en el día a día. Nos habló del respeto y de algunas cosas más personales, pero no te creas que son cosas del otro mundo. Son dos o tres puntos que cualquiera que esté a cargo de un grupo pide al principio. Un poco de respeto de las dos partes y trabajo".

De la reacción del equipo, Guido cree que la clave estuvo en el encuentro ante el Sevilla, un derbi que cambió la mentalidad del vestuario. "No se preparó de ninguna forma especial. El equipo sacó el amor propio, nos sentimos y fuimos superiores y el equipo se convenció ahí de que si jugamos todos los partidos como si fuera un derbi somos un rival muy molesto. Desde ahí estamos jugando todos los partidos como una final, como si fuera un derbi, y eso es lo que hace al equipo más fuerte".

En cuanto al calendario, el medio es consciente de que los dos próximos encuentros, Cádiz y Alavés, previos a un nuevo derbi, pueden marcar de una forma casi definitiva las aspiraciones europeas del equipo. "Sabemos que dependemos de nosotros, que si nosotros hacemos las cosas bien podemos ir a Cádiz y traernos los tres puntos, pero sabemos que es un rival difícil y hay que trabajar todos los partidos".



Por último, el otrora jugador de América reconoce que le gustaría poder disfrutar de un derbi con público, aunque sea en contra. "Son partidos que me gusta jugar. Me encantaría poder vivirlo con la gente, tanto en el Villamarín a favor nuestra como en esta segunda ronda en contra. También es lindo que te puteen, sentir el calor de los rivales, me parece que son la salsa del fútbol. Creo que los futbolistas estamos extrañando cada vez más ese ambiente y salir y escuchar a la gente cantando, sea para tu equipo o para el contrario. Ojalá dentro de poco se vuelva pero hay cosas más importantes ahora".