En Inglaterra piden la venta de Giovani Lo Celso

Giovani Lo Celso no ha terminado de responder a las elevadísimas expectativas que se crearon en Inglaterra con su fichaje por el Tottenham. A las órdenes de Pochettino le costó entrar en juego, pero fue quizás con el que mejor rendimiento terminó ofreciendo y, después, con Mourinho no ha llegado a encontrar su sitio. No en vano, esta temporada apenas ha sido titular con él en cuatro ocasiones antes de su lesión.



Pese a ello, el interés por el internacional argentino no ha decaído y esta semana el experto comentarista de Sky Sports, Fabrizio Romano, aseguraba que había clubes de LaLiga dispuestos a repatriarlo, insinuando que el Atlético de Madrid podría estar entre los candidatos.



Esta información no ha pasado desapercibida entre los aficionados del club inglés, que debaten si es oportuna o no la venta del ex del Betis. De hecho, en algunos sitios web administrados por fan de los 'Spurs' llegan a detallar los motivos por los que sería conveniente desprenderse cuanto antes del jugador.





En primer lugar, advierten que el jugador apenas ha sido titular en 19 encuentros desde que llegó al Tottenham hace ahora 18 meses, un paupérrimo bagaje por un jugador por el que se pagó 32 millones de euros.



Además, las lesiones persistentes que ha sufrido el internacional albiceleste se han convertido en el gran talón de Aquiles de Lo Celso, al que llegan a comparar, por este asunto, con Erik Lamela, futbolista también lastrado permanentemente por las lesiones y uno de los mejores pagados de la plantilla, por lo que el coste para los 'Spurs' de mantenerlo en la plantilla es demasiado elevado para el rendimiento que ofrece, un error que, aseguran, no deberían cometer con el otrora jugador verdiblanco.



De este modo, y teniendo en cuenta que el equipo de Mourinho anda noveno y lejos de los puestos europeos este año, piden a Daniel Levy que considere cualquier oferta que llegue por él el próximo verano.



Entretanto, el mediapunta parece que está dejando atrás la lesión que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego desde el pasado mes de diciembre y este viernes, ajeno a todas las noticias que han surgido a su alrededor, se ha mostrado feliz por volver a ejercitarse sobre el cesped junto a sus compañeros.







La sensación de volver a pisar el césped otra vez ?????? The feeling of being on field again ??????



?? @adidasfootball ?? pic.twitter.com/CVluKTAQjN — Giovani Lo Celso (@LoCelsoGiovani) February 26, 2021