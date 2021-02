Pellegrini hace balance y habla de Raúl, Lainez, Bravo, las bajas para Cádiz...

"Tanto Nabil (Fekir) como Borja (Iglesias) están con trabajo de recuperación. Vamos a ver cómo evolucionan la próxima semana. Llegarían muy justos contra el Alavés, pero esperamos tenerlos en el siguiente partido ante el Sevilla. ¿Raúl García? Rodri lleva mucho tiempo con nosotros y Raúl se integró esta semana a los entrenamientos. Son habituales en muchas prácticas durante la temporada. El segundo está involucrado en el partido que juega el filial mañana (16:00 h, en casa ante el Yeclano). Muchas veces suben a entrenarse jugadores del segundo equipo, pero no quiere decir que vayan citados el domingo. Ya veremos, pero, en principio, irá con el filial", confesaba en sala de prensa Manuel Pellegrini, quien abordó otros temas de la actualidad del Betis.

Así, restó trascendencia a la visita a Haro al entrenamiento, pues "se tenía que reunir con Cordón por distintos temas y, aprovechando, saludó al plantel, pero nada fuera de lo normal ni con mayor trascendencia", resaltando la importancia que sí tiene la cita en el Ramón de Carranza: "Será un partido difícil, como todos los de LaLiga. El momento en que nos enfrentamos en la primera vuelta no es el mismo de ahora. Ya demostró ser capaz de ganar a Athletic, Real Madrid y Barça, y viene de empatar en el Camp Nou. Son expertos en defender bien y hacer goles al contragolpe. Va a ser un partido de mucha concentración y mucha creatividad. Hay que ser muy ordenados e inteligentes".

Seguidamente, el chileno se refirió a otras cuestiones y varios nombres propios:



CERVERA

"Leí que le levantaron el castigo, pero no sé el motivo. Tratamos de dar nuestra opinión con respeto. Me alegro por él. Si no, se hace difícil hablar tras los partidos"



LAINEZ

"Desgraciadamente, tuvo el asunto de covid-19 cuando estaba en un buen momento. Ha retornado a los entrenamientos y está bien, por lo que va a ser seguramente uno de los citados. Ya veremos cuándo le toca reaparecer"



BRAVO

"A Claudio lo veo muy bien. Tuvo una lesión bastante larga, de mes y medio, pero lleva varias semanas trabajando con normalidad y recuperando la confianza. La lesión es producto del pasado. Eso mismo le ha valido a Joel para tener un buen rendimiento. La competencia siempre es muy buena. A Claudio le toca esperar para reaparecer, pero, aunque siempre es bueno para un futbolista jugar, hay que tener positividad cuando no se hace, y su liderazgo está intacto, animando al equipo a mejorar y seguir. En cualquier momento, volverá a tomar la titularidad"



NEGOCIACIÓN CON LA PLANTILLA POR LOS SUELDOS

"Son conversaciones normales que pueden tener muchos clubes en este momento del covid-19. Están siendo muy amigables y no tendrán mayor trascendencia ahora. Sí la esperamos para el futuro"



LOS SEIS PRIMEROS JUEGAN ENTRE SÍ

"Es una jornada especial, porque los dos que están por encima juegan con Real Madrid y Atlético de Madrid. Athletic y Levante, que los tenemos por detrás, juegan entre ellos. Nunca se sabe cuál va a ser el partido más difícil. Es un momento para mantener un rendimiento óptimo por nuestra parte. Vamos a ver después la realidad"



EUROPA

"El objetivo real es tratar de mostrar que tenemos capacidad para pelear por Europa. Quedan 14 partidos, empezando por este domingo. Si no ganamos al Cádiz, sería mucho más difícil. No hay un objetivo desde pretemporada, sino un desafío continuo. El tiempo y el rendimiento nos dirán si somos capaces de pelear por él"



BALANCE

"El primer tercio fue irregular. En las 12 primeras fechas no hubo buenos resultados, así que no nos deja contentos. Este segundo sí nos deja más conformes, porque terminamos invictos en la Copa, aunque caímos invictos, por penaltis y a treinta segundos de clasificarnos para semifinales, aparte de rendir bien en LaLiga. El tercero nos va a marcar dónde estaremos si mantenemos el rendimiento y el nivel que estamos ofreciendo desde diciembre"



FÚTBOL ESPAÑOL

"No creo que resultados puntuales de Europa League y Champions, que todavía se está definiendo en sus octavos de final, reflejen la imagen del nivel de España. La Liga española ha demostrado su nivel y en nuestra mano está seguir mejorando"