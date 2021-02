Lo que el Betis gana con Víctor Ruiz

Dado que se ganó, no se sufrió atrás y la pareja formada por Mandi-Sidnei se compenetró bien, no hubo que mirar en el Betis-Getafe a la no hace tanto denostrada defensa, pero ante el Cádiz regresa Víctor Ruiz, ya recuperado de su lesión, y surge la duda sobre quién acompañará al argelino en el centro de la zaga.

El ex del Besiktas se había asentado en el once tras apenas contar en la primera parte de la temporada y eso había coincidido, casualidad o no, con la mejoría experimentada por un Betis que era un 'coladero' y que basó su crecimiento en la seguridad defensiva.

Hasta la semana pasada, Víctor Ruiz había sido titular en los doce partidos precedentes de Liga. En esa racha, el Betis sumó seis victorias por tres derrotas y otros tantos empates. Es decir, sólo perdió una cuarta parte de sus partidos, cuando el Betis, en toda la temporada, está casi en el 40 por ciento. A ellos habría que sumar los cuatro partidos que jugó en Copa y en los que, lógicamente, no perdió.

Y también habría que añadir las cuatro veces que, en esos 12 encuentros, la portería se quedó inmaculada, la mitad de las ocho ocasiones que el Betis ha logrado este reto en toda la temporada liguera.

La cuestión es que ante el Getafe, Joel y su defensa repitieron imbatibilidad y Pellegrini suele dar continuidad a sus defensas cuando estas responden. Según ese hecho, Sidnei sería mañana el titular, pero siempre estará la duda. Ya sabe el técnico chileno lo que se pierde sin Víctor Ruiz sobre el campo.