Un canterano nunca olvida un debut en Europa con el Betis

La ya lejana victoria del Real Betis ante el Rubin Kazan ruso por 0-2, en los dieciseisavos de final de la Europa League 13/14, permanece imborrable en la memoria de Francisco Varela, canterano verdiblanco que se estrenó ese día -un 27 de febrero de 2014- con el primer equipo y que ha recordado en sus redes sociales la efeméride de uno de los días más especiales de su carrera. Y es que un debut nunca se le olvida a un jugador formado en los escalafones inferiores del club heliopolitano (desde los 13 años) y menos si éste es en competiciones continentales.

" Siete años ya de mi debut en Europa League. Cómo pasa el tiempo, parece que fue ayer. ¡Qué bonito recuerdo!

Seguimos con la mismaque aquel día. #debut #europaleague #rubinkazan #betis", señalaba este sábado el granadino Francisco Varela en su cuenta de Instagram, acompañando el texto con un vídeo de su entrada al campo en el choque en tierras rusas.

Corría el minuto 80, ya con 0-2, cuando el argentino Gabriel Humberto Calderón, técnico del Betis tras los ceses de Juan Carlos Garrido y Pepe Mel, decidió que Varela saltase al campo. Lo hizo en sustitución de Rubén Castro y debutó con el dorsal 42 a la espalda. El jugador, que tenía 19 años, veía cumplido el sueño que llevaba persiguiendo durante seis años entrenándose cada día en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

"Cuando salté al campo me acordé de todos los entrenadores que he tenido en la cantera desde que llegué. Ellos me dieron la oportunidad y la confianza para aprender en el día a día. Luego está mi padre, el hombre más pesado que he tenido, el que más me ha exigido", señalaba entonces el canterano, en zona mixta, en declaraciones a los medios del club.

"Soy un lateral ofensivo, que le gusta tener el balón y acompañar bastante en el ataque. Tuve que salir de extremo y me puedo adaptar a esa posición. Tengo recorrido y buena finalización. Me quedo con lateral porque me gusta subir desde atrás. Son mis dos posiciones, donde sea intentaré hacerlo lo mejor que pueda", agregaba Varela, que esa temporada ya no jugó más, pero en la siguiente se quedó ya en el primer equipo.

En la 14/15, en Segunda división, participó con asiduidad (22 partidos); mientras que en la 15/16 se estrenó en Primera división con un papel más que testimonial (16 partidos). Tras ocho años defendiendo las Trece Barras, se marchó del club y pasó dos años en el Real Oviedo, uno en el Rayo Majadahonda y dos en el Belenenses de Portugal. En la actualidad, milita en el San Fernando.