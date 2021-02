Pellegrini desvela la 'alargada sombra' que le persiguió

A Pellegrini siempre le ha respaldado una exitosa carrera en la que triunfó con un Villarreal al que llevó a semifinales de Champions, en la que dirigió al Real Madrid, ganó la Premier y dos Copas de de la Liga con el City, aparte de sus triunfos en Ecuador y Argentina... Y en el Betis está demostrando su valía cambiando la cara de un equipo que con pocos cambios llevaba dos años fracasando.

Una trayectoria en la que, pese a llevar al City a donde nadie aún lo ha llevado -a las 'semis' de la Champions en 2016-, tuvo que vivir sus últimos meses en Manchester sabiendo que Guardiola le sustituiría la temporada siguiente, aunque él ganase el máximo torneo continental.

El chileno pocas veces ha hablado sobre eso. Hasta ahora. En una entrevista con The Athletic, el entrenador del Betis ha sacado a relucir aquella situación y ha dado una versión que nadie imaginaba. Y es que ya esperaba a Guardiola desde el mismo momento en que él firmó por los Citizens. "Cuando me reuní por primera vez con el City (en 2013), los directores deportivos me dijeron que habían trabajado con Pep en Barcelona y que querían trabajar con él en el Manchester City", afirma Pellegrini, quien desveló cómo fue su fichaje por el equipo británico.

"También me explicaron que Guardiola se había tomado un año de descanso y que estaba en Estados Unidos, pero que si quería fichar por el City, él sería el entrenador. Si no, no habría casting para el puesto y yo sería el manager. Pep decidió unirse al Bayern de Múnich -ese verano- y, al día siguiente, el City me llamó y me dijo: 'Manuel, tenemos que hablar contigo, tenemos un contrato que ofrecerte'. El Málaga se alegró de que me fuera porque se recortaba el dinero y se dejaba ir a todos los jugadores. Así que firmé con el City", explica el chileno, quien también confirma la comprometida situación que atravesaba el equipo malacitano, que ese año vendió a Isco, Joaquín, Toulalan, Baptista, Saviola, Demichelis...

El técnico chileno pasó tres años en el City en los que ganó los tres títulos mencionados y del que salió tras quedar a un paso de la final de la UCL -cayó ante el Real Madrid de Zidane gracias a un gol de Bale-, un torneo en el que ya sabía su futuro. "Después de tres años terminé mi contrato y Pep terminó el suyo (en Munich). Salí del City con una muy buena relación con el club y con el director general Ferran Soriano", reconoce Pellegrini, que tras un breve paso por China y un corto regreso a la Premier League, decidió volver al campeonato donde se siente más a gusto: LaLiga.

En el Betis no tiene esa sombra detrás, pero la presión de devolver al club verdiblanco a competiciones europeas es, si cabe, un reto igual o más apasionante.