Diego Lainez tiene 'nuevo equipo'

Diego Lainez regresaba a la titularidad en Cádiz tras varias semanas de baja como consecuencia del Covid-19, y aunque le tocó lidiar con una defensa muy cerrada, con ayudas continuas, que no le dejó destacar, sí demostró que el buen momento de forma que atravesaba antes de su parón no ha decaído.



No es la única alegría que se ha llevado esta semana, pues al buen momento que atraviesa en el Betis habría que sumar que se ha convertido en estandarte de otro transanlántico del fútbol mundial: Adidas.



La marca alemana anunciaba a bombo y platillo su contratación, como si de una estrella se tratara. "Adidas anuncia el fichaje de la joven promesa del futbol mexicano, Diego Lainez, seleccionado nacional y actual jugador del Real Betis Balompié; quien fue nombrado mejor jugador del Torneo Esperanzas de Toulon en 2018 y reconocido dentro del equipo de la semana de la Liga Europea de la UEFA durante el torneo 2018-19", publicaba la marca de las tres franjas.



A sus 20 años de edad, a Lainez se le sigue considerando como una de las mayores promesas del fútbol mundial y los patrocinadores quieren asegurarse su imagen para un futuro.



El porpio jugador respondía a este anuncio en Instagram: "Orgulloso de sumarme al equipo @adidasmx #adidasfootball #creadoconadidas".