Poyet, ante una posible nueva oportunidad

El exjugador y antiguo entrenador, entre otros, de Real Betis o Shanghái Shenhua, Gustavo Poyet, podría estar muy cerca de encontrar nuevo acomodo en los banquillos. Así, al menos, lo afirma 'Radio ADN', cadena de radio chilena, que aclara que en los próximos días se podría desvelar el futuro del técnico uruguayo.

Según dicho medio, Poyet es "la primera opción" para dirigir al Universidad Católica del país suramericano. "El charrúa habría generado consenso en la directiva de los cruzados y es la principal carta para llegar a la precordillera. Sólo queda esperar a la decisión de la mesa directiva, la cual podría tener una decisión en la próxima semana", apuntaron en 'ADN'.

El de Montevideo no dejó muy buen recuerdo en el Betis, adonde arribó en mayo de 2016 para ser destituido pocos meses después (en noviembre), cuando le dio el relevo Víctor Sánchez del Amo.

En una entrevista en 2019, Poyet se despachó a gusto sobre su paso por la capital hispalense. "Sin duda, volvería a Grecia. Un recuerdo muy bonito. Luego, vino el Betis. El punto por ahí negro de mi carrera como entrenador, pero sin culpar a nadie. Simplemente, me equivoqué yo. Lo dije varias veces. No me informé bien de la situación. Me llamó mucho la atención lo que era la afición del Betis, la ciudad, la Liga. Y fui un poco de apresurado. Tenía que haber analizado más la situación, los problemas internos y las diferencias entre las expectativas del club y la realidad", admitió en 'The Coache's Voice' por entonces.

Como jugador hizo carrera en River Plate, Grenoble, de nuevo River, Real Zaragoza, Chelsea y Tottenham Hotspur, mientras que en los banquillos atesora experiencias, aparte de en Betis y el conjunto chino, en Brighton & Hove Albion, Sunderland, AEK Atenas y Girondins de Burdeos.