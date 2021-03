Haro: "El sexto puesto sería una magnífica posición"

El presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro, se mostró "muy satisfecho con el buen momento" que atraviesa el equipo después de la victoria firmada en el Ramón de Carranza sobre el Cádiz.

Para el dirigente, la sexta posición a la que se aupó el conjunto de las trece barras sería un premio interesante de mantenerse a final de curso. "Tenemos que ir partido a partido. Lógicamente sería una magnífica posición. Acabar sexto sería bueno, si fuera quinto sería mejor, pero es difícil. El equipo está muy bien, salga el que salga lo hace bien. Pero esto es fútbol y te cambia la cosa en menos de un mes", confesó en los micrófonos de Onda Cero, donde atendió al programa El Transistor y pasó revista a otros temas de la actualidad verdiblanca.

¿Rebaja salarial de la plantilla?

"He tenido un par de reuniones con ellos. El año pasado la rebaja fue del dos y medio y evitamos un ERTE. Estamos negociando con ellos, creo que la predisposición es buena. Ellos saben perfectamente la situación que hay, son conscientes y creo que van a ayudar. Tenemos una bajada importante por ingresos de taquillas (llegamos a los cinco o seis millones de euros). De los béticos no se tiene queja porque siempre responden".

¿Renovación de Joaquín?

"Mientras se siga sintiendo jugador (Joaquín) va a seguir. Todavía le queda fútbol. Cuando llegue el momento nos centraremos y lo arreglaremos pronto. A mí me gustaría que se quedara en el club por lo que representa. Está muy comprometido con su Betis y lo quiero tener al lado".

Comparación con el Sevilla F.C.

"Hace 15 o 16 años empezaron a tener una inercia buena en lo deportivo, lo hicieron bien. En nuestro caso, hubo líos que desembocaron en concurso, hemos perdido tiempo que vamos a ir recuperando. Tarde o temprano estaremos ahí. Hay que ir paso a paso. El Betis, por la dimensión social que tiene, debe estar arriba".

'Moción de censura' reciente...

"Sí, no sólo Joaquín, que se le agradecen sus palabras, sino también muchos béticos. Creo que el momento no fue idóneo, porque veníamos pasando una mala racha. Pero cada uno es libre de plantear una alternativa. Estoy acostumbrado a que cuando las cosas no van haya alguien que quiera presentar una alternativa".

¿Rui Silva?

"Rui Silva es un portero que interesa, pero ahora mismo él está centrado en su Granada. Es un portero que nos gusta mucho".