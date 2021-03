La suplencia de Bravo, debate nacional

Claudio Bravo había empezado la temporada por delante de Joel Robles e, incluso, después de haberse lesionado por dos veces, volvió a retomar su puesto en el once inicial a su regreso. Sin embargo, las últimas actuaciones del meta madrileño, que han coincidido con la mejoría del Real Betis, han hecho que Manuel Pellegrini dé continuidad en el arco a Joel en detrimento de su compatriota. Y eso ha abierto un debate en su país.

El próximo 25 de marzo, la selección chilena recibirá a Paraguay por la quinta jornada de las eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Y en la lista con la que debutará el extécnico realista Martín Lasarte se espera que los dos porteros sean el propio Claudio Bravo y Gabriel Arias, meta del Racing de Avellaneda argentino.

Se daba por hecho que Bravo regresaría a la Roja para ser titular, pero tras varios meses parado, las dudas crecen. Pero es que la otra opción, Arias, se tuvo que retirar ayer lesionado en el duelo que disputaron entre Racing y Estudiantes de La Plata, y no se sabe aún el tiempo que necesitará para recuperarse.

"Arias está con una molestia por un choque en un entrenamiento, estuvo con tratamiento toda la semana. Siempre hay que agradecer cuando a pesar del dolor el jugador quiere estar, ojalá no sea nada", aseguraba el técnico de La Academia, el hispano-argentino Juan Antonio Pizzi.

Lasarte conoce perfectamente las cualidades de Bravo, no en vano lo tuvo en la Real Sociedad y elogió su fichaje por el Betis. Y no tiene dudas de que responderá pese a no jugar. "Se ha lesionado, pero ahora está bien. Es verdad que no le ha tocado jugar, porque el Betis está en un momento bueno. A veces los entrenadores optamos por darle continuidad a lo que está saliendo bien, pero él tiene experiencia y capacidad. Su tema no me preocupa mucho", avisó en ADN.

El último partido de Bravo con el Betis fue el 11 de enero en Huesca y desde entonces ha estado lesionado y viendo los partidos desde la barrera.