El bético Bartra y el exsevillista Deulofeu se consuelan mutuamente

Nada es más duro para un futbolista profesional que estar alejado de los terrenos de juego, no poder competir y, ni siquiera poder compartir el día a día con sus compañeros. Ese calor del vestuario es el verdadero sustento anímico lejos de la falsa realidad que dibujan los 'flashes', los objetivos, las grabadoras, la firma de autógrafos y el ego que lógicamente brota al ver por la calle a numerosas personas con tu nombre a la espalda. Cualquiera que tenga mínimas habilidades empáticas puede llegar a hacerse una idea; pero para entenderles de verdad, hay que vivirlo.

Por eso, para mantener arriba la moral y permanecer fuerte ante los obstáculos de la vida, no hay mejor consuelo que el de un amigo y compañero de profesión. Como, por ejemplo, el jugador del Real Betis Marc Bartra y el ex del Sevilla FC (entre otros) y actual futbolista del Watford Gerard Deulofeu. Canteranos del FC Barcelona y amigos, ambos se han apoyado en los duros momentos que han atravesado recientemente, se han consolado mutuamente y así lo han hecho visible en redes sociales.

"Un año de mi lesión. Sufrí rotura de cruzado y de los dos meniscos. Para mí, ha sido un contínuo aprendizaje día tras día. Y, lo más importante de todo, el transformar un problema en una oportunidad para mejorar en muchos aspectos, tanto de lo personal como en lo profesional. A día, de hoy, estoy muy agradecido de poder volver a jugar. Ya he podido disfrutar en 15 partidos con la aparición de algunas molestias lógicas en este proceso; pero siento que, ahora sí, estoy ya en mi recta final para, no sólo volver a ser el que era, sino aún mejor que antes. Gracias a mi familia, a todo el equipo de trabajo y a mis amigos cercanos por compartir este período conmigo", escribió Deulofeu el pasado lunes.

Tuvo muchas respuestas positivas, pero pocas como la de su amigo Bartra, uno de esos vitales puntos de apoyo en estos duros meses. "Es brutal tu cambio físico y sobre todo mental. Esas conversaciones durante tu recuperación, esas charlas con nuestro Maestro Dani... Aprovechar cada duro tropiezo para crecer y ser mejor en todos los sentidos es lo que define a los GRANDES. Lo mejor siempre está por llegar, amigo", le respondió desde su perfil oficial el central del Betis, que aunque con una lesión menos grave, también lo ha pasado mal.

Emocionado, Deulofeu le respondió con un mensaje rotundo: "Motivación para la vida", remarcando lo importante que ha sido el apoyo de amigos como Bartra en estos delicados momentos apartado de su profesión y de su mayor pasión. La frase, además, era reversible; pues también el exsevillista ha sido vital en los peores días de la carrera del zaguero verdiblanco.

Bartra no juega desde el pasado 20 de diciembre, en la que es, de lejos, la ausencia más prolongada en diez años de carrera deportiva. "Estoy mucho mejor. Han sido dos meses muy difíciles para mí. En toda mi carrera, no había parado más de una semana o dos -salvando cuando tuvimos el accidente con el Dortmund-. Esta lesión del tendón y los problemas en la vesícula me van a hacer volver más fuerte todavía para ayudar al equipo en la recta final y para poder estar lo más arriba posible que es lo que todos queremos", explicó la semana pasada en un acto celebrado en el Benito Villamarín en el que el Betis homenajeó a todos sus jugadores con más de 100 partidos.

"Estoy muy contento de poder decir que mi vesícula ya está curada al cien por cien. Ya ha pasado un mes desde que al fin supimos el causante de los cólicos que tenía, ya que cada vez estaban siendo más dolorosos y me hacían perder cada vez más peso. Quiero agradecer a los doctores, preparadores y a nuestro nutricionista Giuseppe que me han ayudado muchísimo para que en menos de un mes vuelva a estar en forma y terminar por fin con estos contratiempos. Ahora, sólo falta terminar de recuperar la lesión para que pronto pueda sumarme al equipo para seguir ayudando. Gracias por tantas muestras de cariño y apoyo durante este tiempo. Seguimos fuertes", aseguraba en su cuenta de Instagram, donde ha hecho partícipe a los béticos de su esfuerzo diario por ponerse cuanto antes a las órdenes de Manuel Pellegrini.