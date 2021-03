Preocupados con Claudio Bravo

Aunque ayer decía que mientras estuviera bien no estaría preocupado por la suplencia e inactividad de Claudio Bravo, el nuevo seleccionador chileno, Martín Lasarte, admitía hoy que sí lo está y no sólo por el meta bético sino por otros dos internacionales, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, que están contando poco en el Inter.

"Se ha lesionado, pero ahora está bien. Es verdad que no le ha tocado jugar, porque el Betis está en un momento bueno. A veces los entrenadores optamos por darle continuidad a lo que está saliendo bien, pero él tiene experiencia y capacidad. Su tema no me preocupa mucho", señalaba ayer Lasarte en ADN sonre Bravo, unas palabras que contrastan con lo dicho hoy en Agricultura.

"Preferiría que no fuera así, sino que tuvieran rendimiento más continuo e incluso destacados. Tengo información que algunos de ellos están "en el aire", o sea, juegan poco porque los dos jugadores que están o tienen por delante de él están mejor. En el caso de Arturo se lesionó y en un equipo que va ganando, es difícil volver a intentar. Situación similar a lo de Claudio en el Real Betis: ganó muchos partidos y el técnico les da la razón a los que vienen compitiendo", afirmaba el entrenador uruguayo.

"Más allá de las lesiones, le tengo más miedo al tema sanitario sobre todo si se juega muy seguido", comentó el uruguayo. No en vano, una baja por Covid-19, con el calendario tan apretado puede hacer que un futbolista sea baja por varios partidos.

Con la Copa finiquitada y Joel rindiendo, parece poco probable que el internacional chileno vaya a jugar antes de su convocatoria con la Roja. Para entonces, hará dos meses y medio que no disputa un partido y sólo habría jugado dos encuentros de Liga y el de Copa ante el UCAM Murcia desde el mes de noviembre.