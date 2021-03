El Sporting de Portugal quiere renovar a Feddal por su gran temporada

Zouhair Feddal está destacando en la Liga NOS portuguesa, donde es lider su equipo, el Sporting, con nueve puntos sobre el segundo, el Braga. El central marroquí está convenciendo a todos con su rendimiento y está disipando todas las dudas que se generaron a su llegada el pasado verano por sus antecedentes médicos. Las lesiones que le lastraron en el Betis eran el principal hándicap al que se ha tenido que enfrentar el zaguero, que lleva acumulado un total de 25 de los 29 partidos oficiales de su equipo.

Pieza clave en el equipo de Rúben Amorim y líder de la mejor defensa del campeonato luso, los dirigentes del conjunto lisboeta se están planteando la opción de ampliar el contrato del ex del Betis, que finaliza en junio de 2022. Precisamente esas dudas sobre el estado físico del jugador, tras dos años de lesiones como bético, condicionaron su contrato con el Sporting, que no quiso arriesgar ante el temor de que el jugador no estuviese al cien por cien.

Pero, rindiendo a un gran nivel, según desvela el diario portugués 'O Jogo', la intención es renovarle hasta 2023, algo que pretenden tener cerrado antes del próximo mes de mayo.

Feddal se marchó el pasado verano al Sporting a cambio de 2,15 millones de euros fijos más 1,35 en variables, condicionados al número de partidos jugados, pero también a los objetivos del equipo: títulos, clasificación... El defensa no consiguió hacerse con la camiseta de titular por culpa de las continuas lesiones que sufrió y decidió hacer las maletas rumbo a Lisboa, donde se ha reencontrado con el meta Antonio Adán.