Así están las cuentas del Betis y de Tello para su posible continuidad

No ha cambiado en demasía la situación de Cristian Tello (29), ligado muy a su pesar al sambenito de revulsivo desde que debutara en la elite con el Barça hace más de una década. Esta temporada, su cuarta ya como heliopolitano, no ha sido diferente, pese a que la estrenara anotando el primer gol (a la sazón, el del triunfo) del Betis en la 20/21. Su suerte, la de suplente con minutos en las rectas finales, no cambió hasta la quinta jornada, comenzando ahí una fase privilegiada de siete entregas desde el inicio (con tres tantos más y una asistencia) que no tendría continuidad, aunque despidió el año pasado con titularidad... y lesión.

ESTADIO Deportivo desvelaba el pasado 13 de febrero la existencia de una cláusula secreta que afecta al futuro inmediato del sabadellense, con año y medio de contrato a priori, aunque no se conocía que la quinta campaña estaba condicionada a la disputa de un determinado número de encuentros en ésta. De no hacerlo, tanto el club como el extremo podrían activar la desvinculación sin coste, ahorrándose el primero una ficha alta, aunque renunciando a un posible traspaso que no aceptó en las tres anteriores ventanas de transferencias. Bien es cierto que tendría que compartir al 50% las ganancias con los culés, si bien para eso también hay solución.

Este medio apuntó también que Tello está muy asentado y feliz en Sevilla, con ganas de revertir su ostracismo, por lo que, dentro de las negociaciones en marcha con la entidad para reasignar cantidades de los sueldos del plantel en ejercicios venideros para cuadrar las cuentas heredadas de la crisis sanitaria, no se opondría a una renovación a la baja, ajustando el salario a cambio de una mayor permanencia. Este nuevo contrato ya eliminaría la obligación de dar al Barcelona la mitad de lo que se recaudase por una posible venta del atacante.

Según ha podido constatar ED, el Betis no se ha pronunciado en uno u otro sentidos, esperando a que la temporada actual termine o, al menos, a que se defina la participación o no del equipo verdiblanco en competiciones europeas. Desde el entorno de Cristian están tranquilos, pues no creen que tenga problemas para encontrar equipo, quedando a expensas de lo que decidan en la planta noble del Villamarín... siempre y cuando Tello no alcance los partidos fijados para que la campaña 21/22 pase de opcional a fija. La cifra sería 20, aunque no se cuentan de manera literal. Y es que ya lleva 24 apariciones este curso (20 en LaLiga y 4 en la Copa del Rey).

Cada vez que el extremo disputa 45 minutos o más, se contabiliza como un partido para ese listón de 20, mientras que, si su permanencia sobre el campo es menor a una mitad de encuentro, computa como 1/2. Así las cosas, Tello llevaría 17 duelos y medio, por lo que tendría varias oportunidades para rebasar la cantidad prevista, ya que restan trece jornadas de LaLiga, bastándole tres para conseguir que el Betis no pudiera prescindir de él unilateralmente, quedando anulada igualmente la posibilidad de marcharse sin coste este verano a otro club.