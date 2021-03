Lainez: las correcciones de Pellegrini, la ayuda de Guardado y el "sueño" del Mundial con México.

Además de analizar los próximos duelos ligueros del Betis entre los que está el derbi ante el Sevilla FC, el mexicano Diego Lainez también tuvo tiempo para recordar los cuatro años que se cumplieron ayer de su debut con el América de México en el fútbol profesional. "Justamente ayer fueron cuatro, los he analizado mucho estos días con la gente que me ha acompañado, estoy muy feliz. Lo hablé con mi madre que está conmigo en el día a día, lo rápido que pasaron las cosas... Han sido muchos aprendizajes, debuto en el equipo que quiero y luego vengo al Betis, se me ha dado bien el inicio de mi carrera, ahora en un club y una ciudad muy bonita. Ahora estoy respondiendo de muy buena manera, teniendo más regularidad, los resultados se están dando y al equipo le va bien, estamos en una dinámica positiva", ha expresado Lainez en la televisión oficial del club verdiblanco.

También ha pasado la Covid-19 y llegó en el peor momento: "Me lo tomo como un aprendizaje más, llegó cuando me iban mejor las cosas pero siempre es una oportunidad para sacar el carácter y el talento que tiene cada uno. Pasé el primer y segundo día con un poco de fiebre y algo de malestar pero gracias a Dios lo pasé bien".

El pasado domingo regresó a la titularidad contra el Cádiz: "Muy contento porque nos llevamos la victoria y nos acercamos al objetivo, todos aportamos. La competencia interna está muy fuerte, estamos dando nuestro mejor nivel personal y eso repercute en lo grupal, se está reflejando en el campo, peleamos como hermanos y eso es muy importante".

El objetivo es Europa: "Dimos un repunte importante en estos últimos meses, vamos a partido a partido, ahora Alavés, nos centramos en dar nuestra mejor versión y desde que pensamos así nos va mejor".

Ha crecido con Pellegrini: "Llevó un tiempo de adaptación que ya pasé, estoy feliz en la ciudad, esto te hace crecer también en lo personal, tener amigos fuera del fútbol te hace agarrar más cariño a la ciudad. Pellegrini también es muy importante, cuando te pone es porque te tiene confianza en mí, mi compromiso es total, me corrige cuando lo tiene que hacer, mientras sea para aprender y crecer yo estoy feliz. Me hizo ver que madurara en ciertas cosas del juego para el sistema que él trabaja, lo fui viendo y fui teniendo más oportunidades, las aproveché pero cuando pienso que estoy bien en una cosa me saca otra con la que me corrige, eso me va dando madurez, él me lo hace ver y yo lo noto que corrigiendo eso ayudo al equipo y además crezco individualmente".

Guardado es un pilar fundamental para él: "Para mí y para muchos mexicanos ya sabemos lo que representa Andrés me ha ayudado fuera de la cancha, en todo lo que necesite, y siento esa cercanía de tener algo más que un amigo, es un hermano, es una persona muy cercana y sincera.

El sueño de ir al Mundial con México: "Es un sueño que yo tengo, representar a tu país en una Copa del Mundo es lo más bonito que te puede pasar, eso sería un orgullo, voy a trabajar para ello. Andrés es una figura muy importante para México y para el Betis, tanto como futbolista y como persona".

México tiene muchas esperanzas puestas en él: "Soy una persona que siempre he tenido confianza en mí, tengo mucho carácter y trabajando con humildad las cosas han llegado, cuando vine sabía que iba a hacer algo grande. En mi país debuté muy joven pero nunca me ha pesado, me ha servido como motivación para salir adelante. La gente me quiere mucho en México, lo noto por la redes sociales, conecto con la gente y me hace muy feliz porque es recíproco".