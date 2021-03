Lainez: su mejor año, su condición de talismán del Betis y el derbi como "punto de inflexión para el repunte" hacia Europa

Diego Lainez volvió a la titularidad el pasado domingo en la victoria ante el Cádiz y eso es, sin duda, una muy buena noticia para el Real Betis. La notable mejoría de juego y resultados que ha propiciado la escalada en la tabla hasta copar puestos europeos ha coincidido con la irrupción del atacante mexicano en el equipo titular de Manuel Pellegrini. El dichoso coronavirus frenó su mejor dinámica en dos años como verdiblanco y por fin está de vuelta para seguir sintiéndose importante en Heliópolis y contribuir a que este ilusionante último tercio de LaLiga acabe por fin con un final feliz. A su juicio, el derbi ante el Sevilla FC con el que comenzó 2021 fue el "punto de inflexión para el repunte del equipo" y ahora el vestuario no puede evitar mirar de reojo al partido del día 14 en el Sánchez-Pizjuán, al que llegan en un gran momento de forma.

20 puntos de los últimos 27 posibles es el espectacular balance del Betis en lo que va de un año que comenzó con un derbi hispalense que, según Lainez, fue la mecha que encendió a una plantilla que nunca ha dejado de trabajar. "Hemos iniciado 2021 con pie derecho, se ve desde el derbi un compromiso y una actitud muy buenas. También antes, pero no nos salían las cosas. En el derbi nos vimos muy bien, cogimos confianza y ese partido fue muy importante para que el equipo cogiese la dinámica necesaria para el repunte en la clasificación. Todos estamos unidos, con el equipo y con toda esa gente a la que representamos. Todos. Canales, Aitor, Fekir, Juanmi sale y hace gol... Todos estamos muy comprometidos", ha manifestado este miércoles el internacional azteca en una entrevista concedida a Radio Betis.

El segundo duelo cainita de la temporada, dentro de sólo dos semanas, empieza a asomarse en el horizonte; pero para llegar con la confianza intacta a Nervión y con vitola de aspirante europeo aboga por centrarse en el presente y en ganar al Deportivo Alavés el próximo lunes, en el choque que cerrará la jornada 26. "Está ahí. El derbi es un partido muy importante, porque sabemos todo lo que representa; pero ahora mismo nos enfocamos en el partido que llega, que es el del Alavés y cuando pase, lo más importante ya sí será el derbi".

"Estamos en una muy buena posición y nos enfocamos en seguir sumando puntos. No pensamos en lo que hagan los demás sino en seguir teniendo regularidad para poder seguir arriba. Este año LaLiga está todavía más atractiva que nunca, porque cualquiera le puede ganar a cualquiera", ha añadido, con optimismo y prudencia a partes iguales sobre la expectativas de poder jugar competiciones continentales la próxima temporada. Lainez sólo quiere pensar en el Alavés para seguir por delante del Villarreal y presionando el quinto puesto de la Real Sociedad.

"El Alavés no llega en su mejor momento, pero siempre es complicado porque es un equipo sólido con jugadores talentosos en defensa y en ataque. Tenemos que centrarnos en nosotros y en seguir haciéndolo como hasta ahora. El equipo ha entendido en este 2021 que unidos somos capaces de tener mejores resultados y nos estamos dejando todo en el campo. Podrán salir las cosas o no, pero el compromiso se ve que lo tenemos y que va a estar ahí", ha agregado.

Lainez, el talismán del Betis

Lainez regresa después de varias semanas de ausencia más fuerte que nunca y animado por el buen momento colectivo: "Aquí ya de vuelta, gracias a Dios pasamos el covid, llevo una semana trabajando con el equipo y estoy contento de poder volver a tener minutos y de que el equipo se llevase la victoria".

El de Villahermosa se había convertido en todo un talismán para el equipo, que sigue invicto en 2021 en los ocho encuentros en los que el '20' ha formado parte del once inicial de Pellegrini: dos empates, ante Sevilla FC (1-1) y Real Sociedad (2-2) y seis victorias Mutilvera (1-2), Huesca (0-2), Sporting (0-2), Celta (2-1), de nuevo los donostiarras (3-1) y Cádiz (0-1). Sin embargo, pese a este poderoso factor, no era fácil recuperar la titularidad en un Betis que ha seguido ganando, elevando la competitividad y con toda la plantilla enchufada.

"El equipo estaba en una dinámica muy positiva, ganando prácticamente todo, siguió ganando mientras me tocó pasar el covid y ha ganado otra vez cuando me tocó volver. Eso quiere decir que todos estamos muy metidos, puede jugar uno u otro que el equipo va a seguir con un rendimiento alto. Eso es muy importante. Se nos ve a todos muy comprometidos y eso es lo que nos está dando los resultados", ha destacado.

En lo personal, destaca que está siendo "un año muy bueno, por fin con regularidad". "Me he sentido muy bien, con una progresión en la madurez. Toca seguir trabajando y poniendo aún más compromiso por mi parte. Influyen muchas cosas, el trabajo del día a día en varios aspectos de mi juego que me podían favorecer y las logré captar, la adaptación a LaLiga española...". Y, por supuesto, Pellegrini: "Es una persona con una trayectoria muy grande. Estamos aprendiendo mucho de él y nos ayuda mucho con sus consejos".