El Betis está de dulce, pero tiene que vender... y América se frota las manos

El Betis pasa por su mejor momento de la temporada, habida cuenta de que los de Pellegrini han sumado 20 de los últimos 27 puntos en juego, alzándose a la sexta plaza de la clasificación de LaLiga (la primera europea, que, de momento, asegura la participación en la nueva Conference League), merced a la fiabilidad en ambas áreas, especialmente en los minutos finales de sus partidos. Con dos victorias por la mínima y dejando su puerta a cero, el conjunto verdiblanco ha ratificado en la recta final del mes de febrero una dinámica positiva que despierta la ilusión en Heliópolis, a la espera de que los suyos no se desvíen de la buena senda.

El éxito futbolístico contrasta con las apreturas económicas, que no solamente afectan al Betis, claro está. La decisión de no malvender el verano pasado y conservar a los 'pesos pesados' obliga a realizar un ajuste importante de aquí a septiembre para cuadrar las cuentas y que el tope salarial no se vea rebajado más aún. Un acuerdo en ciernes con la plantilla para reasignar parte de los sueldos en posteriores ejercicios y los ingresos que reportaría una hipotética clasificación para competiciones continentales ayudarían, como el traspaso en enero de Sanabria al Torino (por 7 millones fijos, de los que llegaron ya 4,5, y otros tres en variables). Pero hacen falta otros esfuerzos.

Los heliopolitanos esperarán a la Eurocopa por si alguno de sus activos (mejor William Carvalho, pero también Fekir o Canales) se revaloriza y puede aliviar las arcas, si bien cuenta con otros futbolistas que suman al alza colectiva un subidón personal que los hace interesantes para otros clubes. Emerson, que se marchará en principio al Barça en la 21/22, llevará a las arcas béticas 9 kilos (los 6 ya pagados a plazos y 3 por formación), aunque también el 15% de lo que recaudasen en la Ciudad Condal por su venta. Un caso similar ocurre con Junior, por el que los azulgranas abonaron 18 kilos fijos y 12 en bonus, conservando en La Palmera un 20% de sus derechos.

No tienen intención, en principio, de desprenderse Haro y Catalán (mucho menos Cordón y Pellegrini) de Guido Rodríguez y Diego Lainez, si bien es una realidad que el primero es un bastión en el equipo y el segundo ha dado un paso al frente claro en 2021. Llegado el caso, el Betis podría obtener un rédito importante, especialmente por el pivote, que llegó a coste bajísimo (tres millones de euros, más otros tantos en variables). En México, un club mira de reojo lo que ocurra aquí, pues el América sacaría tajada de las salidas de cualquiera de ellos. Así, los azulcrema se reservaron un 25% del pase del argentino (según otras fuentes, el 30%) y, según publican en el país azteca, no han querido vendérsela a los heliopolitanos recientemente, pues Guido está tasado ya en unos 15 kilos.

En el caso del extremo, el Betis adquirió el 100% por 14 kilos, aunque se tanteó la posibilidad de comprar el 80% por unos 12. Finalmente, el acuerdo incluyó que el 20% de una plusvalía futura iría a las arcas del conjunto americanista, aunque será complicado, máxime en estos tiempos de pandemia, que Lainez, pese a su juventud, deje tanto dinero en el Benito Villamarín como para que su ex equipo 'pille cacho' ahí.