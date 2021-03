El llamativo gesto técnico del portero vinculado con el Betis

Este pasado miércoles, desde México, se vinculaba el nombre del joven arquero mexicano Sebastián Jurado (23 años) con el Betis. Una vinculación que parece haberle sentado bastante bien.



Habitual suplente en Cruz Azul desde que llegó en enero del pasado año procedente de Tiburones Rojos, este miércoles fue titular durante la jornada doble del Guardianes 2021, ante el Mazatlán. Jurado, que es una de las grandes proemsas del fútbol azteca, demostró su solvencia bajo palos y, además, su técnica, recibiendo con el pecho un balón en la cancha del Estadio Azteca.



Jurado, que hacía su debut en el Guardianes 2021 supliendo a José de Jesús Corona, realizó un gesto de alto calibre que hoy está copando las portadas de diferentes medios digitales en su país y a nivel internacional.





Sebastián Jurado, una joven promesa

Más allá de esto, el triunfo celeste tiene un valor todavía más especial para Jurado, pues significó su segundo triunfo como titular. La primera victoria de Sebastián como primer arquero ocurrió el 29 de octubre del 2019, cuando aún vestía los colores del ahora extinto Veracruz. En aquella oportunidad, los Tiburones vencieron por 1-0 al PueblaInternacional con México en las categorías inferiores, ya ha sido convocado para la absoluta, aunque aún no ha debutado a las órdenes de Gerardo Martino con la Tri mayor. Con contrato hasta 2022, su valor de mercado (según Transfermarkt) es de dos millones de euros, por lo que la operación no supondría un fuerte desembolso.A priori, la intención deles la de no realizar ningún movimiento más en la portería, más allá de la llegada de Rui Silva , por lo que la operación de Sebastián Jurado, de confirmarse, estaría supeditada a una venta de Joel Robles que sirviera para aliviar las arcas del club, pudiéndose quedar Bravo, más experimentado, en la disciplina bética o marchar también con destino a su país.En definitiva, una apuesta de futuro similar a la que se hizo en su día con Lainez, también procedente de México a una corta edad. Sin embargo, la reciente experiencia bajo palos con un portero joven y proyección como Dani Martín invita a ser cautos en Heliópolis. Desde México, en cualquier caso, insisten en el interés delen Sebastián Jurado.