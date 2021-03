Los planes de futuro de Mingueza y lo que sabe a día de hoy del Betis

Suena maravillosamente bien, todo sea dicho, pero las opciones de que Óscar Mingueza (21) vista el curso próximo la camiseta del Real Betis es harto improbable. La irrupción de este joven zaguero de Santa Perpetua de Moguda ha sido un soplo de aire fresco para Koeman, que se fía poco o nada de Lenglet y Umtiti. Ante la lesión que sufrió Piqué y que no le termina de dejar a buen nivel, el holandés recurrió a Ronald Araújo, ya de la primera plantilla, y el otrora central del filial, que ha demostrado ser igualmente un lateral derecho intenso y profundo, de recorrido, fuerza y anticipación.

Por todo lo anterior, su vinculación con los heliopolitanos, además a coste cero por el inminente fin de su contrato (30-06-2021), solucionaría de un plumazo dos problemas para Cordón y Pellegrini: la marcha en verano de Emerson al Barça y la necesidad de un refuerzo en el eje de la retaguardia, habida cuenta de que Sidnei no está rindiendo bien, que Bartra arrastra una lesión de larga duración y que la pareja titular, Mandi-Víctor Ruiz, queda libre y no ha renovado por el momento. Incluso, alguna publicación especulaba con que Mingueza está buscando casa ya en los alrededores de la capital hispalense, si bien desde su entorno desmienten por completo este rumor.

Nadie en Tactic Group conoce oficial u oficiosamente el interés del Betis por el defensor catalán. Ni siquiera su cabeza visible, Josep Maria Orobitg, que tiene una estrecha relación con la entidad verdiblanca. No en vano, es el agente de Tello y lo fue de Miranda, además de dirigir los designios de Aarón Martín, con quien negoció el club heliopolitano el pasado verano, aunque el Mainz no accedió a cederlo, llevándose en enero el Celta el gato al agua. Tanto en la etapa de su buen amigo Serra Ferrer como en la actualidad, el empresario sabadellense tiene hilo directo con la planta noble del Benito Villamarín, por lo que sería el primero al que habrían contactado de querer a Mingueza. Y no ha sido así.

Según ha podido confirmar ESTADIO, el canterano culé prolongará su estancia como azulgrana, como poco, por dos temporadas más, dado que firmó el mismo tipo de contrato que, por ejemplo, Miranda, por lo que, aunque acaba oficialmente el próximo 30 de junio, el Barça puede renovarle unilateralmente hasta 2023, como hará a buen seguro el presidente que salga elegido este domingo. No en vano, Mingueza lleva 27 partidos oficiales (casi 2.000 minutos) en lo que va de campaña. Él, por supuesto, quiere hacer carrera en el equipo de su vida, por lo que no desaprovechará la ocasión. Otra cosa sería que Koeman o el que esté abogue por firmar otro central y cederlo. Sería la única vía factible para que llegara al Betis, aunque hoy en día no se contempla por ninguna de las partes.