Juanmi: "Tengo muchas ganas de poder demostrar el jugador que soy"

El protagonista del Real Betis esta última semana, Juanmi Jiménez, autor del gol que dio los tres puntos frente al Cádiz, aguarda "un partido complicado" el próximo lunes frente al Alavés y sigue confiado en poder mostrar su mejor versión esta temporada.

"Cuando firmé aquí venía con muchísima ilusión de aportar todo mi fútbol. La lesión queda olvidada, tengo muchas ganas de poder demostrar el jugador que soy. Y que el equipo siga en esta línea ascendente", manifestó en el programa La Brújula del Deporte Andaluz, de Onda Cero.

"Ha sido una semana especial, bonita, después del año y medio que he pasado con la lesión, volver a coger ritmo, a marcar en Liga... es algo especial. Con muchas ganas de seguir ayudando. Todo salió redondo. El lunes tendremos otro partido muy complicado", añadió el malagueño, que admitió el cariño recibido durante su etapa en el dique seco.

"Durante estos dos años los mensajes que siempre he recibido son de la familia, la gente más cercana, que son los que nunca te fallan. Cuando marcas te escribe más gente. Pero estoy muy agradecido. Este año, que he estado lesionado, muchísima gente se ha preocupado. Me preguntaban por mi estado y por cómo me encontraba", precisó.

Sobre el buen momento del equipo, no tuvo dudas, ve a todos muy enchufados. "Veo al equipo con una buena dinámica, estamos todos con mucha ilusión, de afrontar cada partido que nos queda como una final", afirmó, no sin antes analizar en más profundidad la cita con Alavés y si se ve con opciones de partir como titular.

"Yo creo que nos vamos a encontrar un partido complicado, contra un equipo que viene necesitado de puntos. Tenemos que salir como estamos haciendo en cada partido. Esperar que todo salga bien. Yo cada semana entreno con la intención de estar en ese once y poder ayudar al equipo en todo lo posible. El míster sabe lo que le puedo aportar al equipo, eso es positivo. Cada semana entreno con la mentalidad y las ganas de poder estar en ese once y poder contar con más minutos", apuntó.