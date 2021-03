LaLiga pone el ojo en Emerson

La transformación del Betis desde que arrancó el 2021, que le ha llevado a ocupar la sexta plaza y a perder tan sólo un encuentro desde el pasado 1 de enero (ante el Barça 2-3), tiene mucho que ver con la mejoría del equipo en las dos áreas del cuadro adiestrado por Manuel Pellegrini.



Los verdiblancos han marcado al menos un gol en los últimos once encuentros, pero, además, la ratio de los encajados por jornada ha descendido considerablemente, pasando de 30 en las primeras 16 jornadas, lo que daba una media de 1,8 por choque, a tan sólo ocho en las últimas 9, o lo que es lo mismo, 0,8 por encuentro.



Y si hay un jugador en el equipo verdiblanco que destaque en los últimos encuentros tanto a nivel ofensivo como en defensivo ese es Emerson Aparecido. En un gran momento de forma, el lateral ha firmado un gran mes de febrero, en el que ha conseguido, además de aumentar considerablemente su rendimiento, anotar un gol (ante el Villarreal 1-2), y dar dos asistencias (a Borja Iglesias ante el FC Barcelona y a Juanmi en el triunfo de la pasada jornada ante el Cádiz).



Fundamental a nivel ofensivo, Emerson también destacca por su labor defensiva. No en vano, es el cuarto jugador del campeonato liguero que más balones ha recuperado en lo que va de temporada, con 44, sólo superado por Siovas, del Huesca (45), Arbilla, del Eibar (49), y Rubén Duarte, del Alavés (54).



Sin duda, el carrilero brasileño ha dejado atrás el titubeante inicio de temporada para recuperar su mejore nivel, lo que le ha servido para ser incluido por la web especializada en estadísticas WhoScored en el once del mes de febrero y para que LaLiga le considere entre los cinco jugadores más destacados a seguir en la jornada 26, junto a los porteros del Atlético de Madrid Jan Oblak y del Real Madrid, Thibaut Courtois, que se enfrentarán este domingo en el derbi madrileño, el centrocampista del Getafe, Mauro Arambarri, y el jugador del Granada Antonio Puertas.