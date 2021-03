Pellegrini, sobre el Alavés, Fekir, Borja, apercibidos de cara al derbi, Europa, Lainez y el Preolímpico...

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, compareció ante los medios de comunición, dos días antes de la disputa de su encuentro. En esta ocasión, aguarda el Alavés este lunes (21:00 h), un partido en el que el conjunto verdiblanco espera seguir afianzándose en las zonas europeas, sin despistarse en pensar en posibles clasificaciones para torneos continentales o con el derbi ya en el horizonte.

"Hay mucho en juego porque hemos logrado acercarnos a lugares que nos permiten luchar por una posición más arriba en la tabla, pero quedan muchos partidos. Son tres puntos en casa ante un rival difícil que nos vendrían muy bien para seguir separándonos de Villarreal y no dejar distanciarse a los equipos que están mas arriba, como la Real Sociedad", declaró el chileno, añadiendo que: "Ni pensamos en Europa ni en el derbi contra el Sevilla. Estamos centrados en hacer un buen partido frente al Alavés. Superarlo, y después de eso, si toca el derbi, pensar en el Sevilla, pero con los pies muy puestos en el presente".

Durante su comparecencia, el entrenador verdiblanco abordó diferentes cuestiones acerca de la actualidad de su equipo. Éstas han sido sus respuestas:

Fekir y Borja Iglesias: "Se entrenaron sin problemas, pero hay esperar a mañana, a ver la situación de los dos. Es el mismo caso de Víctor Ruiz. No entrenó con normalidad y hay que esperar a mañana para ver la lista definitiva. Tenemos 24 horas para tomar una determinación con el cuerpo médico".

Alavés de Abelardo, diferencias respecto al de Machín: "A lo mejor los resultados son parecidos, pero tiene buenos jugadores. Extrañamente puede tener menor puntaje que temporadas anteriores, pero es un rival difícil porque tiene buenos jugadores, independientemente del técnico o sistema que emplee".

Apercibidos de cara al derbi. ¿Alguna reserva?: "Contesto lo mismo que en otra pregunta anterior del futuro. El partido más importante es el Alavés. Si lo podemos afrontar con los mejores jugadores, vamos a hacerlo".

Lainez y el Preolímpico y el resto de internacionales: "Hay un reglamento que como club, tenemos que cumplirlo, y las selecciones también. Eso está claro para dejarlo partir antes o para que no vayan. Cumpliremos lo que nos somete las federaciones. Hay unas fecha y no vamos a dar ventaja de ningún tipo".

¿Rabia viendo al Athletic en la final de la Copa del Rey?: "Por supuesto que lo lamentamos, no porque nos hicieron un gol a falta de 30'', los partidos no terminan hasta el final, como hizo el Barcelona. No es mucho lo que nos podemos cuestionar de ese partido porque el nivel fue bueno. Tomamos las precauciones de tener un cabeceador más, pero el fútbol tiene esas dinámicas, no se puede evaluar todo y que no pase. En ese aspecto, tuvimos la capacidad mental de centrarnos en el campeonato. Estamos centrado en ganar al Alavés y no pensar en alcanzar a los de arriba (acerca, incluso, viendo la racha actual, de aspirar a la cuarta plaza)".

Joaquín y su falta de minutos en los últimos partidos: "Lo veo muy bien en todos lo aspectos. Físicamente, a pesar de su edad se mantiene. Futbolísticamente, tiene una calidad que nadie se la va a cuestionar. Lo veo motivado, exigido, como todos. Le tocó tener un tiempo largo de Covid, pero es un jugador siempre disponible para los minutos que tiene que aportar, como así lo ha demostrado. Es emblemático por el liderazgo aue tiene, independientemente de si juega más o menos minutos no es el objetivo que tiene en la cabeza. Está comprometido".

Cambio en la defensa respecto a cómo finalizó el año: "En ese momento, también dije que habíamos tenido muchos partidos sin conceder goles. Era un problema de tener, quizá, la concentración necesaria, como en algunos partidos, con marcador adverso, nos desordenamos, como ante el Real Madrid. Pero el sistema no se varió, seguimos funcionando de la misma manera. Con esa cantidad de goles no se podía ser competitivo. Por suerte se arregló y saber que pese a ir perdiendo por 1-0 no quiere decir que el partido esté terminado. Tuvimos continuidad a lo que veníamos haciendo con mayor confianza".