Un Betis obligado a vencer para no perder comba que puede mullir su colchón UES

El Betis cerrará la 26ª jornada de LaLiga este lunes, cuando recibirá al Alavés en el Benito Villamarín (21:00 horas) con el objetivo de dar continuidad a su buena racha para no dejar que se escape la Real Sociedad, propietaria de una quinta plaza que es la única que asegura a día de hoy la Europa League, estando reservado para el sexto puesto que ocupan actualmente los verdiblancos un billete para la nueva Conference League, con menos repercusión e ingresos.

Así será, al menos, hasta el 17 de abril, día en el que se disputará la final de la Copa del Rey, en la que los béticos irán con el FC Barcelona, pues una victoria culé sobre el Athletic haría que el sexto vaya a la UEL y sea el séptimo el que pase a jugar el nuevo torneo ideado por la UEFA.

Este domingo, la Real Sociedad no falló en su compromiso como local ante el Levante y se impuso con un solitario tanto de Mikel Merino que le coloca con 45 puntos, seis más que un conjunto verdiblanco que tiene ante sí, no obstante, la posibilidad de situarse de nuevo a sólo tres de un equipo con el que, eso sí, tiene el 'average' particular perdido.

Por detrás, un triunfo del Betis ante el Alavés permitiría además aumentar la ventaja con respecto a un Villarreal que pinchó en su visita al Valencia (2-1) y puede quedar ya a cinco puntos, en su caso con el 'average' a favor de los heliopolitanos.

También opositan a Europa un trío de equipos que en estos momentos se encuentran a seis puntos, lo que obliga a su vez al Betis a no fallar este lunes para mantener las distancias. Es el caso del Celta, que venció en un partido loco en Huesca (3-4), el Athletic y el Granada, que se vieron las caras en San Mamés con victoria para los bilbaínos (1-0). De este modo, los nazaríes perdieron la oportunidad de situarse a sólo tres puntos del conjunto entrenado por Manuel Pellegrini, mientras que el conjunto vasco tiene una bala guardada en la recámara para deshacer ese triple empate y acercarse más al Betis, pues el miércoles visitará al Atlético de Madrid en un partido aplazado en enero a causa del temporal.

De aquí a final de Liga, además, el conjunto bético deberá medirse a este trío de perseguidores en duelos que pueden ser determinantes. Recibirá a Athletic y Granada, en ambos casos con el 'average' perdido momentáneamente (4-0 y 2-0) y visitará a un Celta al que ya le ganó en Heliópolis (2-1).