Borja Iglesias ya apunta al derbi: "El equipo viene de meses muy buenos".

Se había perdido dos de los tres últimos partidos, volviendo justo a tiempo para protagonizar una remontada vital para un Betis que continúa en puestos de Europa y que llega al derbi del próximo domingo lanzado.

"Muy contento. Después de parar, cuesta un poco. Estoy bien, he salido un rato y he podido ayudar", declaró el pontevedrés a los micrófonos de Gol.

Acerca de su lesión, señaló que: "Me encuentro bien. He currado mucho para volver lo antes posible. Me encuentro con confianza, competimos muy bien y estamos muy contentos".

Acerca del desarrollo del partido, destacó un aspecto clave. "Confiamos mucho todos. Ha sido importante la parada de Joel. Saca un mano a mano claro, que hace que sigamos, el equipo cree, confía y se ha hecho un gran trabajo para ganar", explicó.

Por otro lado, se refirió al golazo de cabeza logrado por Joaquín, la antesala del 3-2 suyo, también con la testa: "Se lo he dicho. Ha metido un gol brutal. Luego, en el mío, he entrado con todo, con ganas de rematarlo. Muy contento".

Finalizado el encuentro ante el Alavés, los cinco sentidos puestos están ya en el derbi. "El equipo viene de meses buenos, realizando un trabajo que nos hace crecer. La gente está muy metida, el equipo confía en lo que hace. Es fundamental para afrontar un partido de este tipo", finalizó.