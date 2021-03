La amenaza del exbético Vogel a su seleccionador y las provocaciones a sus compañeros

Johann Vogel es uno de esos jugadores que pasó por el Betis sin pena ni gloria. El centrocampista suizo, que llegó a Heliópolis procedente del Milan en la operación de venta de Ricardo Oliveira en 2006, no llegó a demostrar nunca el cartel internacional que le precedía. No se implicó en el proyecto e, incluso, llegó a tener sus más y sus menos con Irureta en su primer año como verdiblanco, en el que apenas jugó.

Al año siguiente, en diciembre, el Betis acordó su rescisión de contrato y se marchó no sin antes protagonizar una escena que ha salido a la luz ahora, y que revela el carácter díscolo del que fuera capitán de la selección suiza.

Y es que, según una publicación alemana, en marzo de 2007, cuando Vogel vivía todavía en Sevilla, recibió la llamada del por aquél entonces seleccionador de su país, Jakob 'Kobi' Kuhn, para comunicarle su intención de prescindir de él. Aquella llamada provocó la ira del jugador, quien, según esta publicación, llegó a amenazar al emblemático exjugador del FC Zurich. "Subiré al avión y te golpearé", le dijo. Tras aquel encontronazo, el seleccionador aseguró que no volvería a contar con el talentoso jugador mientras estuviera al frente del banquillo nacional.

Pero, no se quedó ahí la cosa. Cuentan en la información que Vogel cabó su propia tumba mucho antes, durante la celebración del Mundial de Alemania en 2006. En ese campeonato, Vogel, que era capitán del equipo, se negó a lanzar uno de los penaltis de la decisiva tanda de los octavos de final contra Ucrania, alegando que llevaba sin tirar desde los once metros desde hacía más de ocho años. Tras caer eliminados, en el autobús de vuelta al hotel, Vogel le recriminó a varios de sus compañeros que hubieran fallado su lanzamiento, llegando, incluso, a las manos. "En mi carrera he lanzado 15 penaltis y no he fallado ninguno", dicen que les espetó, lo que provocó que Alex Frei tuviera que ser sujetado para no coger del cuello al envalentonado Vogel.

Aunque Vogel, actual seleccionador sub 19 de Suiza, niega esos hechos, lo cierto es que después de aquella llamada en marzo de 2007, no volvió a lucir más la elástica de su país.