Joaquín quiere más: "Estamos en un buen momento y hay que aprovecharlo"

Joaquín ha sido uno de los artífices de la remontada ante el Alavés en la noche de hoy entrando en la segunda parte y logrando el segundo tanto verdiblanco, un auténtico golazo de cabeza. "El balón ha entrado por toda la escuadra, he saltado fuerte y he rematado con toda la intención del mundo, luego ha entrado por toda la escuadra. No soy un goleador y menos de cabeza pero ha entrado", ha dicho el portuense a los medios oficiales del club.

En cuanto a su análisis del partido, el capitán verdiblanco ha comentado: "A estas alturas ningún partido es fácil y más cuando el Alavés venía teniendo que puntuar para salir de abajo. Se nos ha puesto muy complicado pero venimos con una racha importante de confianza y estar unidos, esa ha sido la actitud del equipo. En la segunda parte hemos remontado con gente de refresco y ha servido para meternos en el partido y darle la vuelta al marcaor con insistencia, con ganas y creyendo siempre".

Se puso muy cuesta arriba el partido: "Creemos siempre, un 0-2 es un resultado muy cuesta arriba pero estamos en un momento muy bueno. El equipo ha seguido remando y luchando pero con el empate nos veíamos con opciones de ganar el partido y hemos tenido el tercero, creo que somos merecedores de la victoria".

Afianza la sexta plaza: "Vamos partido a partido, nunca dejamos de mirar hacia arriba. Estamos en un buen momento y hay que aprovecharlo".

Ahora, el derbi: "Una semana bonit, una semana sevillana, especial y vamos a trabajar par llegar lo mejor posible a un partido tan especial como el derbi".