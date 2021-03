Pellegrini: "Veremos un Betis (ante el Sevilla FC) que saldrá como siempre a ganar".

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, se mostraba muy satisfecho a la conclusión del encuentro, en el que pese a comenzar perdiendo por 0-2, la inercia y el buen momento de los suyos obró la remontada. "Hoy vino la madurez del equipo, el equilibrio de este tiempo, ha jugado no con el marcador en la cabeza. Quizá este partido hace unos meses atrás lo perdíamos 4-0 porque el equipo se desordenaba, pero seguimos creyendo en lo que hacíamos. El plantel está muy comprometido, tanto al que le toca entrar como al que juega. Es exactamente lo mismo. La entrada de los cambios fue una vez más determinante, más el espíritu y la confianza en lo que el equipo está haciendo", declaró ante los micrófonos de Gol.

El chileno ahondó en su explicación de la metamorfosis de su equipo. "Hace un tiempo atrás este mismo partido estando 2-0 abajo prácticamente se entregaba. El equipo ha tomado una característica de funcionamiento, los jugadores creen, lo hacen. Perderemos o ganaremos, pero no se puede jugar con el marcador en la cabeza porque te desordenas. En ese aspecto, la madurez del plantel ha sido importante, la confianza también ayuda muchísimo en un partido en el que insisto no refleja lo que fue. Tuvimos muchas más ocasiones y el Alavés, pese a ganar 0-2, no crearon ocasiones, salvo la que paró Joel. En términos generales fuimos superiores y por suerte nos llevamos el partido", señaló.

Ahora, de cara al derbi indicó que: "Lo veo como una final que nos queda de las doce finales que tenemos que jugar. Era importante no perder el rimo con la Real Sociedad. Nos toca el derbi, sabemos que tiene una importancia especial, los hinchas, para la ciudad. Lamentablemente sin público. Veremos a un Betis que va a salir a ganar el partido, como hemos hecho siempre. Desde mañana empezaremos a pensar qué hay que hacer contra el Sevilla. Pero primero había que superar este partido y sumar estos tres puntos. Lo más importante era no jugar con la cabeza en el derbi, para no perder el paso ante la Real (Sociedad). Era importante estar centrado".

En cuanto a los nombres propios, hablo de Borja Iglesias y Fekir. "Ambos venían de lesiones y opté por uno solo. La intención de Nabil era que no jugara más de 65', pero hizo un segundo tiempo completísimo. Luego entró Borja, más William Carvalho y Tello... Ganar de esa manera aumenta la autoestima, convencido de lo que hace".