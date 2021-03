Lo que sacaría el Betis y lo que no si traspasan a Junior, Fabián y Ceballos

No son, precisamente, las ventanas de transferencias más apropiadas para obtener réditos importantes, ya que la crisis económica heredada de la pandemia ha afectado, en mayor o menor medida, a todos los clubes. Por eso, los grandes traspasos han dejado hueco desde el verano pasado a los trueques, las cesiones (incluso más largas de lo habitual) y los pagos en diferido. Muchos clubes, incluso, no se reforzaron o apenas aplicaron unos cuantos retoques a coste cero, pues la continuidad de los proyectos manda para capear el temporal. El próximo mercado estival no apunta a grandes mejorías, si bien se espera que, en materia de público, la 21/22 empiece a acercarse a la normalidad.

El Betis, por supuesto no ajeno a esta realidad, fichó a dos futbolistas libres (Bravo y Víctor Ruiz), más un cedido (Miranda), acordando con el Brighton la liberación de Montoya a cambio de unos incentivos por objetivos. En enero, por primera vez en una década, no se reforzó, más allá de la promoción de Yassin Fekir, al tiempo que ya ha reclutado sin desembolso por traspaso al meta Rui Silva, amén de trabajar en varias ampliaciones de contrato y estudiar otros reclutamientos a precio de saldo, apostando por una gran venta para cuadrar sus cuentas tras la Eurocopa y por mantener de nuevo su columna vertebral, mejor si es para competir en Europa.

Además, en la planta noble del Benito Villamarín están pendientes del futuro de tres de sus canteranos, que militan en equipos de primer nivel y que podrían volar próximamente, ya que todos dejarían algún rédito en Heliópolis si se produce una transferencia internacional, aunque cabría aclarar cada caso por separado. Y es que algunas informaciones elevan las posibles ganancias en caso de que Dani Ceballos, Fabián Ruiz y Junior Firpo sean vendidos. De momento, al tener todos más de 23 años, no habrá nuevos ingresos por derechos de formación estrictamente hablando, pues ésos se pagaron ya en las operaciones con Real Madrid, Nápoles y Barcelona, respectivamente, según los años de militancia en los escalafones verdiblancos entre los 12 y los 21 años de cada cual (en determinados ejemplos, se computa hasta los 23).

A partir de aquí, la FIFA establece desde 2001 lo que se conoce como Mecanismo de solidaridad, que afecta no ya al primer contrato firmado por los jugadores al abandonar su club de origen, sino al resto de su carrera. Por ejemplo, si Fabián renovase con los partenopeos y, con una vinculación distinta en cuanto a cantidades y duración, fuera luego traspasado, el Betis se seguiría beneficiando. En otras palabras, el derecho heliopolitano no se anulará en el futuro... siempre y cuando haya ventas a clubes de otro país (no español, en los casos del utrerano y el hispano-dominicano; no italiano, en el del palaciego).

Los porcentajes correspondientes para calcular ese Mecanismo de solidaridad son los mismos que se aplican por los derechos de formación: un 5% por cada temporada entre los 12 y los 15 años (0,25% de la cantidad total) y un 10% (0,5% del total) por cada campaña entre los 16 y los 23 años. De esta forma, el Betis percibiría el 4,5% del precio de venta de Fabián, el 3% del de Ceballos y el 2,5% del de Junior. A eso habría que añadirle lo pactado en sus respectivas operaciones, que, a pesar de otras informaciones contradictorias, solamente suma en el caso del lateral zurdo criado en la Costa del Sol, del que el club verdiblanco mantiene el 20% de sus derechos. Como quiera que el Barça no ha ejecutado la compra de ese porcentaje o de una parte, ya que no ha cumplido el número de partidos acordado, una quinta parte de lo que el Barcelona recaudase iría a La Palmera.

Encima, según las últimas cuentas trimestrales presentadas por los culés, la entidad ahora presidida de nuevo por Joan Laporta adeuda 9 millones (de los 18 fijos) al Betis, que, por ahora, no espera muchos por bonus (eran 12 kilos en total por diferentes conceptos, como títulos, convocatorias por las selección, etcétera). Sin embargo, el Real Madrid adquirió el 100% de Dani Ceballos, como el Nápoles por Fabián, por lo que no habría plusvalías en ningún caso, según han confirmado a ESTADIO fuentes solventes.