Un Betis con una mandíbula de acero.

Catorce partidos es suficiente bagaje para afirmar que este Betis es otro. Este número se refiere a los encuentros que ha disputado el conjunto verdiblanco en lo que va de 2021, un año que, sin duda, le ha cambiado la cara. "Quizá este partido hace unos meses atrás lo perdíamos 4-0 porque el equipo se desordenaba, pero seguimos creyendo en lo que hacíamos", afirmaba Pellegrini a la finalización del choque. Y lleva razón el chileno.

El Betis acabó un 2020 para olvidar perdiendo 4-3 ante el Levante, en la antesala del derbi, encuentro que significó el punto de inflexión de un equipo que mira de cara a sus rivales, sacando adelante partidos inimaginables antes. Basta un dato para corroborarlo. Según el perfil especializado @LaLigaenNumeros, desde hace 13 años el Betis no remontaba dos goles para ganar: 32/33 vs Racing (3-2); 39/40 vs Hércules (4-3); 98/99 vs Atlético (2-3); 03/04 vs Málaga CF (2-3); 07/08 vs Barcelona (3-2) y 20/21 vs Alavés (3-2).

Estadística aparte, este Betis está demostrando tener una mandíbula de acero en este 2021. Como buen púgil, sabe encajar los golpes y, como señala su míster, se puede tambalear, pero no cae a la lona, sino que continúa de pie, mirándole a la cara a su rival al que acaba tumbando de certeros golpes.

Basta con mirar su balance en este año. Así, contabiliza cinco remontadas y media. Ésta última, frente al FC Barcelona, partido que perdió (2-3), pero que igualó en dos ocasiones (del 1-2 a 2-2). Sin embargo, sí logró igualar o dar la vuelta al marcador en el derbi (0-1 a 1-1); Celta (0-1 a 2-1); Real Sociedad en Liga (2-0 a 2-2) y Real Sociedad en Copa (0-1 a 3-1) y, por último, frente al Alavés (0-2 a 3-2). Todo en 2021.





Pellegrini sigue agrandando su trayectoria



El crecimiento del colectivo verdiblanco no se hubiera llevado a cabo sin la mano de un Manuel Pellegrini que mantuvo la calma y fe en las posibilidades de su equipo en todo momento y que sigue sumando estadísticas positivas a su dilatada trayectoria, como apunta @pedritonumeros: es el entrenador con más remontadas de dos goles en las Ligas de Primera del siglo XXI (3-2 en el Villarreal-Atlético de la 04/05; 3-4 en el Atlético-Villarreal de la 07/08;

3-2 en el Real Madrid-Sevilla FC de la 09/10 y el 3-2 reciente del Betis-Alavés de la 20/21).





Un Betis con 'balas de cañón'



De las estadísticas se deducen realidades, pero nada es casual. Y, si bien, como señala Pellegrini, su equipo ha sabido competir, parafraseando el himno verdiblanco, este Betis 'no deja de atacar porque el gol va a llegar'. En total, treinta, que son los goles desde la última vez que se quedó sin marcar: derrota por 2-0 frente al Granada el 20 de diciembre del pasado año.

Desde entonces, encadena 16 partidos seguidos marcando y, de estos 16, dejó su puerta a cero en seis ocasiones. Todo ello, para convertirse en el segundo mejor equipo de 2021, con 23 puntos, una más que el Sevilla FC, y sólo superado por el FC Barcelona (28).