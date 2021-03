Un equipo de autor

La solidez, el gen competitivo de no bajar nunca los brazos, el creer y la implicación de toda la plantilla, desde pesos pesados que parten desde el banquillo a una segunda línea a la que ha dado galones, son algunos de los rasgos definitorios del Betis de autor que ha ensamblado y macerado pacientemente el chileno Manuel Pellegrini.

La remontada ante el Alavés en el Benito Villamarín cuando iba perdiendo por 0-2 ha sido el último ejemplo de cómo el técnico de Santiago de Chile le ha cambiado la mentalidad y la cara a un equipo de trayectoria creciente y de ánimo rocoso en contraste con el que no hace tanto se derrumbaba a las primeras de cambio.

Encaramado a la sexta plaza de la clasificación con 42 puntos, a tres de la Real Sociedad por arriba y a cinco del Villarreal por abajo, el Betis lleva encadenadas cuatro victorias consecutivas ante Villarreal (1-2), Getafe (1-0), Cádiz (0-1) y Alavés (3-2), y sumados 22 de 30 puntos posibles desde que comenzó enero con el derbi ante el Sevilla (1-1).

Los puntos han sido resultado de un equipo reconocible que, pudiendo ganar o perder, como señala Pellegrini y marca la lógica del fútbol, "ya no se desordena con el marcador adverso" como le "pasaba antes", con derrumbamientos estrepitosos como los que sufrió en Getafe (3-0), ante la Real Sociedad (0-3) o Athlétic de Bilbao (4-0), entre otros.

No jugar con el marcador en la cabeza, en atinada expresión del chileno, no bajar los brazos y seguir a pies juntillas lo que se trabaja en los entrenamientos y no perder esa dinámica "ni ganando ni perdiendo" es, a juicio de Pellegrini, la clave de un equipo que, además, ha conseguido implicar a toda la plantilla y recuperar jugadores que parecían perdidos o sumidos en preocupante ostracismo.

Entre ellos, destaca la figura del delantero Borja Iglesias, clave ante el Alavés al anotar dos goles y el de la victoria, y al que Pellegrini ha recuperado para la primera línea cuando pocos apostaban por el punta estelar que había llegado a Heliópolis hace dos veranos procedente del Espanyol, a cambio de casi treinta millones de euros.

El delantero de Santiago de Compostela ha resultado clave en los últimos partidos de los verdiblancos con seis goles en Liga de los ocho que ha anotado esta temporada y lo ha hecho lo mismo de salida en el once inicial como, en el caso de anoche, desde el banquillo, otro de los rasgos de este equipo ensamblado por Pellegrini, la implicación de todos.

Pellegrini nunca ha pedido y, ante la ausencia de refuerzos por la situación económica, ha tirado de lo que había, ha recuperado jugadores como el delantero Juanmi Jiménez, ha tirado de cantera con otros como el marfileño Paul Akouokou o Rodrigo Sánchez 'Rodri', ha hecho subir enteros al mexicano Diego Lainez, al canterano Aitor Ruibal o el central Víctor Ruiz, y ha hecho frente al traspaso al Torino de Tonny Sanabria con Yassin Fekir, hermano de una de las almas del equipo.

El internacional francés Nabil Fekir conforma junto a Sergio Canales y, en la zona de contención, el argentino Guido Rodríguez, el corazón de este equipo del que su entrenador valora el que todos su efectivos estén implicados y que ninguno esté enfadado, con malas caras o con poca implicación cuando toca calentar banquillo.

"Por distintos motivos, salimos con un once y hay jugadores de renombre en el banquillo. Hay plantillas con más nombres y presupuesto que nosotros, y lo que sí veo es un compromiso enorme. Gente con experiencia como Bravo y Joaquín exigen al resto. Tenemos un buen plantel para completar una buena temporada", explicó Manuel Pellegrini.

El Betis pergeñado por el técnico santiaguino en el primero de sus tres años de contrato ha tardado más de una vuelta liguera en definirse y, con altos y bajos, encara la fase final de la competición con el mandato de no mirar más allá del próximo partido aunque con el objetivo europeo siempre presente: el siguiente peldaño, el domingo ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.