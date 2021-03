La inteligente apuesta del Betis por el verde que colecciona elogios

No cabe duda de que se trata de un movimiento muy inteligente desde el punto de vista institucional y de marketing. La marca Betis, que está viviendo en los últimos años una interesante expansión internacional, está subiendo peldaños de manera evidente en el campo de la reputación, crucial no ya por la imagen que proyecta el club, sino también en el aspecto económico, porque cada vez son más las empresas deseosas de vincularse con proyectos tan políticamente correctos como los que defienden el cuidado del medio ambiente. Aparte, la Unión Europea destina igualmente muchos fondos a potenciar estos aspectos, una fuente de financiación extra muy apreciada.

El propio presidente heliopolitano, Ángel Haro, reconocía en noviembre del año pasado que la crisis económica heredada de la pandemia "está afectando" al desarrollo de muchas iniciativas previstas, si bien se habría encontrado una solución a medio plazo: "Queremos tener cierta visibilidad económica, pero no nos hemos olvidado de la nueva ciudad deportiva (en Entrenúcleos, Dos Hermanas), que sigue siendo un elemento muy importante para nosotros. Queremos apostar de verdad por la cantera. Ya tenemos unos fondos reservados para poder utilizar con un préstamo a largo plazo, fondos europeos, y aquí ha tenido que ver la apuesta que ha hecho el Betis por la plataforma 'Forever Green', porque son préstamos que se tienen que utilizar para infraestructuras, sostenibilidad y transporte 'verde', y hemos podido encajar ahí estos fondos, que ya están reservados. Pero, antes de acometer la inversión, queremos tener un poco más de visibilidad, y lo haremos en breve plazo; en no más de un año espero que tengamos movimientos en la ciudad deportiva".

Pero sería injusto inferir que el Betis únicamente ha entrado en 'Forever Green' para financiar la nueva casa de sus escalafones inferiores. En realidad, el compromiso de la entidad con la protección del medio ambiente es una realidad desde hace tiempo, lo que le ha hecho coleccionar elogios a nivel nacional e internacional. Recientemente, publicaciones como 'El Temps' o 'El Plural' destacaban el incremento de prestigio en la imagen de los hispalenses por su apuesta. "Hay estrategias de posicionamiento que, si bien tienen menos retorno económico a corto plazo, pueden ayudar a fortalecer la marca de manera espectacular. La asociación del Barça y Unicef del año 2006 es el ejemplo paradigmático que se ha estudiado hasta ahora, pero LaLiga presenta otros ejemplos interesantes. El Real Betis ha lanzado un ambicioso plan para que su color verde no se quede sólo en la camiseta o las gradas del renovado Benito Villamarín. El Betis quiere ser embajador en la lucha contra el cambio climático y en la protección del planeta, exponía un reportaje de El País en noviembre pasado", refieren los primeros, contraponiendo esto a la vinculación del Barcelona con Qatar.

Por otro lado, 'El Plural' desgrana los pilares de 'Forever Green', que "quiere aprovechar el poder del deporte más popular del planeta para contribuir a su protección". No en vano, "en 2019 se convirtió en el primer club de fútbol de élite en unirse a la iniciativa de Naciones Unidas 'Climate Neutral Now', comprometiéndose a medir y reducir su huella de carbono, así como compensar las emisiones inevitables con la compra de offsets (compensaciones) de carbono de proyectos certificados de protección climática. Para alcanzar estas metas, el Club se asoció también con First Climate, un desarrollador alemán de proyectos y proveedor de soluciones de protección climática. Además, el Real Betis también se ha convertido en el primer club de fútbol en unirse al compromiso 'The Climate Pledge' de Amazon, aceptando el reto de tomar medidas de descarbonización".

Finalmente, se relatan los otros apartados de este compromiso del Betis con su faceta más verde, como el reciclaje, la movilidad sostenible, actuaciones en pro de la naturaleza y otros movimientos, como la implantación de luces led en el Estadio Benito Villamarín y de placas solares en todas sus instalaciones para reducir las emisiones dañinas para la atmósfera y mejorar el planeta en todos los sentidos.