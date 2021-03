En Chile ven cerca el fichaje de Bravo por Colo Colo

Ya lo avisaron hace mes y medio: si Colo Colo se salvaba irían a por el portero del Betis Claudio Bravo para que regresara en junio al club que se formó. Entonces podría parecer una quimera, pues su exequipo estaba en una situación muy apurada y el meta bético tiene aún un año más de contrato, pero a día de hoy ya no lo parece tanto.

Colo Colo se salvó in extremis y Bravo no juega desde principios de enero. El chileno a perdido la titularidad a manos de Joel Robles y el club verdiblanco ya tiene fichado para el próximo año a Rui Silva. Por eso, ya no es descartable que el veterano capitán de La Roja y el club bético lleguen a un acuerdo para que éste regrese a su país.

Anoche, en la última edición del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el veterano técnico Claudio Borghi, exseleccionador chileno, volvió a insinuar que el Cacique irá a por Claudio Bravo en junio.

"Hace muchos años el Rambo me dijo que necesita dos arqueros peleando el puesto de las mismas condiciones ¿Son Carabalí y Cortés parecidos en rendimiento y posibilidades de jugar?", indicó al analizar que ahora mismo no tiene dos porteros de nivel similar para competir en el club capitalino. Y dejó caer: "Me llegó un mensaje respondiendo por esta falta de arqueros de Colo Colo y me dice ¿Y si llega alguien en junio?", indicó con una sonrisa el campeón del mundo con Argentina.

Bravo, mientras, no ha dejado en ningún momento de mandar mensajes de apoyo al club de su infancia. De igual forma que es muy activo en las redes sobre todo lo que pasa en su país. Allí es un referente y trata de ayudar desde la distancia.