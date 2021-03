Ángel Haro, presidente del Real Betis Balompié, pasó revista a la situación de algunos jugadores del plantel de Manuel Pellegrini. En concreto abordó las posibles renovaciones de Mandi y Joaquín, con quien confía en resolverlo pronto dada la buena sintonía entre ambas partes.

"Joaquín es Benjamin Button. Todavía sigue siendo muy importante tanto en el club como en el equipo. Vamos a tener que sentarnos en breve, pero la relación es muy cordial y solucionaremos esto en poco tiempo", apuntó en Betis TV tras ahondar en la situación del argelino previamente.

"Mandi es un magnífico profesional, un buen jugador, además capitán del equipo. Estoy totalmente convencido de que no tiene cerrado nada con ningún equipo, ya es libre de poder hacerlo. Es una decisión importante para él si va a continuar mucho más tiempo en esta ciudad o no. El tiempo de tomar la decisión va a ser en breve, y espero que antes de que termine el mes, en un sentido o en otro, esté resuelto el asunto", aseguró.

Además, Haro trató los siguientes asuntos en el programa 'Todo al Verde'. Desde la situación económica del club verdiblanco hasta el crédito que le concede al chileno Manuel Pellegrini, pasando por la negociación con la plantilla, Cordón o el buen momento del equipo.

- Remontada frente al Alavés...

- "Después de la primera parte pocos podían augurar que íbamos a acabar remontando, y el equipo se lo creyó, siguió apostando por esa idea de estar hasta el final enchufado y al final conseguimos la victoria. Una satisfacción tremenda".

- Imparable en las últimas jornadas...

- "Además, el partido contra el Sevilla lo tuvimos y contra el Barça también estuvimos cerquita. La sensaciones son muy positivas, estamos compitiendo mucho y además se están consiguiendo los puntos".

- Pellegrini, un "exponente de esta mejoría"

- "Manuel, prácticamente con la misma plantilla que el año pasado, con algunos refuerzos puntuales, ha conseguido que rinda a un alto nivel. Ha conseguido que tanto el que juega más como el que juega menos salga muy enchufado. Y eso es mérito del cuerpo técnico y en este caso Manuel está siendo un exponente claro de esta mejoría. Apostamos por la misma plantilla, en una situación económica compleja, con limitaciones sobre el límite salarial. Estamos muy contentos con él (Pellegrini) y yo creo que él se encuentra muy contento en la ciudad. El bético lo ha recibido muy bien; incluso en los momentos malos que tuvimos apostó por la misma línea de juego. Estábamos convencidos de que esto saldría, y esperemos que sigamos en esta dinámica. Me sorprendieron algunos comentarios de algunos medios hablando de forma despectiva, como que venía a retirarse o jubilarse. Todavía le queda mucha carrera y quiere conseguir éxitos en el Betis".

- ¿Qué balance hace del trabajo de Cordón?

- "Antonio es otro de los grandes responsables, otro catalizador de la buena marcha del equipo. La gente relaciona que el trabajo del director deportivo es prácticamente fichar y, en situaciones como ésta, donde no hay una capacidad económica fuerte para fichar, hay un trabajo muy en la sombra, de tener al equipo enchufado, de establecer protocolos y procedimientos en la ciudad deportiva, y por supuesto hay un trabajo de secretaría técnica, que está activado, porque cuando tengamos que ir al mercado vamos a ir con pocas balas y hay que acertar en esos disparos".

- Sexto en la tabla...

- "Estamos donde debíamos estar, por la dimensión que tiene el club. Es cierto que por presupuesto e incluso por límite de plantilla estaríamos el octavo o el noveno, pero el Betis tiene que estar año tras año intentando luchar por estar en los puestos europeos. Darle también algo de felicidad a los béticos, que llevamos muchos años sufriendo. Con la prudencia necesaria, pero el equipo está en una dinámica que nos hace pensar que vamos a estar ahí, vamos a estar luchando y ojalá por cotas mayores. No puede ser una anécdota, tiene que ser algo continuo y además es lo que te permite crecer. Una vez que sea muy habitual estar en Europa puedes empezar a hablar de cotas mayores, pero si no empezamos a competir cada año por estar en Europa, va a ser muy difícil que nos consolidemos en la elite del fútbol español; por tanto, estamos dando un paso importante este año. Venimos de algunos años donde hemos tenido algún año también con éxito estando en Europa. Luego el siguiente año fue un año regular, teníamos muchas expectativas y aún así nos quedamos a pocos puntos de poder estar en Europa. Y este año se está consolidando, el año anterior fue un año muy malo. Hay que reconocerlo, fue un año estrepitoso desde un punto de vista deportivo, y este año estamos donde debemos estar".

- Se habla mucho de los problemas económicos del Betis...

- "Al Betis no le pasa nada diferente a lo que les pasa a la mayoría de equipos. No diría a la mayoría de los equipos del fútbol español, europeo..., sino también a la mayoría de los sectores. El Betis tiene dos fuentes fundamentales de ingresos como grandes partidas, ingresos ordinarios e ingresos extraordinarios. Los ingresos ordinarios fundamentalmente son taquilla y televisión, también de patrocinio y demás. Pero la parte de televisión ha bajado poco, pero ha bajado. La parte de taquilla ha bajado sustancialmente. Son 17 o 18 millones de euros. La taquilla para nosotros es importante. En los ingresos extraordinarios, no sólo en el Betis, el descenso ha sido generalizado. Ha habido una disminución de casi el 70 % de lo que han sido traspasos; por tanto, cuando tienes dos grandes partidas que se han visto afectadas y que tus ingresos pasan de casi 200 millones de euros a ochenta y tantos, pues ésta es la situación que tenemos. Con una estructura de gasto muy poco elástica, porque los salarios son los que son. Tú no puedes vender jugadores por debajo del valor neto contable. Así y todo, somos positivos. Habrá que tener soluciones imaginativas vía ingresos y vía reducción de gastos, donde estamos trabajando fundamentalmente con los jugadores. Y también habrá que hacer traspasos antes de terminar la temporada".

- ¿Habrá que vender?

- "Habrá que cuadrar las cuentas y ese déficit en cuanto a ingresos y gastos hay que suplirlo o con plusvalías o con nuevos ingresos".

- ¿Cómo está siendo la negociación con la plantilla?

- "En honor a la verdad, la reacción de los jugadores, tanto de capitanes como del resto de la plantilla, está siendo muy positiva. Comprenden la situación por la que está pasando el fútbol en general. El año pasado el club fue generoso, se llegó a un acuerdo pronto donde la reducción fue mínima, también para salvaguardar los salarios de las personas más vulnerables dentro del club, y eso lo valoraron muy positivamente. Las negociaciones están siendo positivas. La predisposición es total para que lleguemos a un acuerdo pronto y yo agradezco esa predisposición. Son conscientes de la situación".

- Se respira tranquilidad institucional...

- "Al final hay que tener cierta tranquilidad para poder trabajar. Había que tener muy clara la línea que teníamos que seguir, que habíamos iniciado, no podíamos dejarnos llevar por varios resultados desfavorables. Lo digo siempre y que no se entienda que es para crear crispación, pero la oposición, los accionistas, tienen que tener lealtad institucional. En aquel momento creo que faltó esa lealtad. Se les abrió el consejo y no quisieron. Los béticos merecen que el proyecto sea creíble y serio, fue una improvisación, comunicados antes de un derbi. Creo que ha faltado estilo, pero esto es un club democrático. Y que los béticos decidan quién quiere que les gobierne".

- Vuelve el público poco a poco a los estadios...

- "Es una noticia magnífica. Uno echa de menos partidos como el del otro día, lo que hubiera sido el Villamarín lleno en esa épica, esa remontada. Por lo menos que empiece un poco la normalidad y que no vean tan lejana la vuelta a los estadios. Dependemos de la evolución de la vacuna y la enfermedad. Hay que ser prudentes, pero yo soy optimista".