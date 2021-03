Kowalczyk presume de Betis en una televisión polaca

Aunque venía como estrella a mediados de los 90, su paso por el Betis no fue el crack que se esperaba. Dio un buen rendimiento, ayudó al equipo a crecer hasta hacerse un habitual durante unos años de competiciones europeas y vivir algunos de los mejores momentos de la historia del club. Y hoy, 24 años después de dejar el Betis, Wojciech Kowalczyk aún saca pecho y deja demostrar su beticismo.



Internacional polaco y uno de sus referentes en los últimos años del pasado siglo, Kowalczyk ejerce ahora de comentarista en el Kanal Sportowy, que ayer publicaba una foto de su tertulia en la que el exverdiblanco participaba vistiendo una camiseta bética.



Kowalczyk jugó entre 1994 y 1998 en el Betis, con el que logró tres clasificaciones europeas y compartió equipo con los Alfonso, Jardi, Finidi, Stosic, Alexis... Y alcanzó su mejor rendimiento bajo la batuta de Serra Ferrer.



El Betis, ante la mención de esta curiosa imagen, se apresuraba a contestar en su cuenta en inglés: "Ver a Wojciech Kowalczyk llevando una camiseta del Betis era algo que no sabíamos que necesitábamos. Sólo podemos darle cariño a @W_Kowal".

Seeing Wojciech Kowalczyk wearing a #RealBetis shirt on Polish TV is something we didn't know we needed to see ??????



Nothing but love for @W_Kowal ?????? https://t.co/yJu97G11z7