Borja Iglesias, el momento FIFA, los piropos a Fekir y la ayuda "vital" de su psicóloga

Borja Iglesias es el gran protagonista en verdiblanco esta semana. El delantero gallego, autor de dos goles ante el Alavés, está atravesando un gran momento de forma. Ha recuperado el olfato y ha marcado cinco goles en los últimos cuatro partidos que ha disputado y, junto a su equipo, encara el derbi con la moral por las nubes.



"Estoy super contento, el triunfo ante el Alavés fue un subidón total. Ellos hicieron méritos, pero nosotros hicimos ocasiones que fallamos y creo que el 0-2 era demasiado castigo. Ellos tenían mucha necesidad. Intentaron defender su ventaja, pero fuimos con todo y pudimos levantar ese marcador. Cuando metimos el tercero fue una locura", reconoce en una entrevista concedida al rapero y youtuber José Javier Sánchez Meroño, más conocido como Piezas, para su canal de Youtube.



En ella, además de repasar su trayectoria desde que salió de su Santiago de Compostela natal para fichar por el Valencia, el delantero habla de sus gustos musicales y su otra pasión, los videojuegos, pero también se deshace en elogios hacia varios de sus compañeros. Sorprende, especialmente, las palabras que dedica a Nabil Fekir, con el que ha compartido en las últimas semanas muchas horas de trabajo.



"Nabil es un escándalo. Estas dos semanas hemos estado los dos lesionados, hemos hecho una recuperación a la par y hemos trabajado mucho los dos. Lo ves cómo entiende jugar al fútbol y sabes que es distinto, que él lo basa en el talento que tiene. Cada acción es un derroche de talento brutal. Un simple control, él lo lleva más allá, él se la coloca para poder meterte el brazo y ponerse por delante. Su forma de definir... Todo. Cuando estábamos haciendo algún ejercicio, te das cuenta de que es puro talento".



En la misma línea de admiración se refiere a Sergio Canales, del que destaca su capacidad de trabajo. "Tiene una filosofía de trabajo muy interiorizada, es un currante, nos hace reflexionar a mucho sobre qué más queremos. Cuando ves a un tío con una capacidad técnica como tiene él exprimirse a tope, piensas que este tío da gusto".



Cuestionado por la clave de la buena marcha del equipo en las últimas semanas, Borja tiene claro que la cohesión del grupo es la clave. "Al final, lo bonito y lo bueno que enriquece al grupo es los diferentes perfiles que hay. Al final te vas encontrando y adaptándote y ahora estamos en un momento bueno de cohexión, que hace disfrutar a la gente pero a nosotros mucho más".



Como prueba del buen rollo que hay dentro del vestuario, Borja cuenta una anécdota previa al partido contra el Alavés."Teníamos horas de descanso, nos juntamos para jugar un FIFA 2x2 Aitor, Juanmi, Canales y yo. Canales y yo contra ellos dos. Jugamos al final dos horas. Yo me tuve que duchar antes de dormir la siesta de la tensión del partido. Estuvimos jugando a full. Ganamos. Es una manera guay de evadirte".



Por último, Borja confiesa lo dura que fue su primera temporada en el Betis y lo importante que fue la ayuda profesional de un equipo de psicólogos para aprender a gestionar sus emociones. "Es complicado. Yo llegué al Betis tras una salida complicada del Espanyol y mi sensación es que llegaba arriba. Llegué y a los seis minutos del primer partido me reventé el tobillo y estuve tres semanas parado. Pensé: no puede ser. Volví y me encontraba súper bien, pero Loren estaba muy bien, seguía metiendo goles, pero yo no era capaz de ponerme de gol. Pensaba en qué me podría estar pasando. Eso te va comiendo la cabeza. La gente empieza a decir cosas y llega un momento en el que tienes que decir: "Sepárate de todo esto". Yo llevo desde que estaba en el Zaragoza trabajando con una psicóloga. Empecé con Patricia, pero ella tiene un equipo, y ahora trabajo con una chica de su departamento y estoy con ella desde que llegué aquí a Sevilla y la verdad es que impresionante. Son personas súper capacitadas para detectar problemas que sólo están en tu cabeza, que tú crees que existen pero que no existen, me dan herramientas para gestionar esas emociones y centrarme en buscar soluciones. Son herramientas que te salvan la vida. Y ayer lo comenté en la radio: cuando la gente tiene duda de si acudir a un psicólogo, les animo que prueben. Todos lo deberíamos utilizar".





