Canales, lanzado a por el derbi: "Lo de este Betis no es sólo una buena racha"

La chispa la prendió Sergio Canales, volviendo dos meses antes de lo esperado de su lesión para anotar un doblete saliendo del banquillo en el último partido de 2020, en el que el Betis estuvo a punto de remontar un 4-1 ante el Levante. 2021 comenzaba con El Gran Derbi, recibiendo al Sevilla FC en el Benito Villamarín, y el equipo verdiblanco jugó el mejor encuentro en lo que iba de curso. Decidido en ataque, solidario entre líneas, equilibrado en defensa... Cuando más cerca parecía del gol, los nervionenses se adelantaron en el marcador con una diana de Suso y el Betis descubrió que tiene mucha más capacidad de reacción de lo que creía. El propio Canales empató y Fekir tuvo otro penalti para ganar. A partir de ese 1-1 ante el eterno rival, el equipo va como un tiro (ha levantado hasta cinco partidos con el marcador en contra) y llega pletórico al choque de este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán.



"La mejoría viene a raíz del derbi de la primera vuelta. Ese día nos dimos cuenta de lo que necesitamos para ganar partidos y poder estar ahí arriba. La verdad es que desde ese partido ante el Sevilla FC estamos muy bien y muy contentos, sobre todo porque creo que hemos demostrado que esto no ha sido sólo una buena racha. Si fuese así, que en el fútbol suele pasar, se habría notado la eliminación en Copa ante el Athletic. Fue un palo muy duro y no nos ha cambiado la dinámica", ha resaltado este jueves el centrocampista cántabro en una entrevista concedida a 'La Jugada' de Canal Sur Radio.



"Es un cambio de mentalidad del equipo", ha remarcado el líder natural de este Betis, que llega al último tercio de la temporada encaramado en la sexta plaza, que daría acceso a la nueva Conference League, a sólo tres puntos de la plaza de Europa League y con un colchón de cinco puntos sobre el séptimo, y de nueve con respecto al octavo, noveno y décimo clasificados en Primera división. Es más, si gana en Nervión se pondría a tres puntos de la Champions (a la espera del Sevilla-Elche intersemanal) y con licencia para soñar despiertos.



Con todo, Canales considera que ni las cuatro victorias seguidas del Betis ni las cuatro derrotas en los seis últimos encuentros del Sevilla FC van a resultar determinantes este domingo: "Lo vimos en la primera vuelta, más allá de dinámicas y la clasificación, un derbi es diferente. Son tres puntos, obviamente como todos los partidos, pero es algo más", ha relatado Canales que, después de ese punto de inflexión en el duelo cainita del 2 de enero, espera que este 14 de marzo sea el día del impulso definitivo.



"El espíritu que se saca en ese partido olvidas todo lo pasado y lo que queda por venir. Son partidos diferentes. Creo que va a ser un partido muy complicado y tenemos que ser más fuertes mentalmente que nunca y ahí puede estar una de las claves para conseguir la victoria", ha añadido el santanderino, que no elude que, con lo que ha costado asomarse al balcón continental, sería un golpe anímico muy duro no sellar el pasaporte para jugar en Europa la próxima temporada.



"Tenemos en mente el objetivo de ir a por los puestos de Europa. Es algo que tenemos muy mentalizado", ha reconocido, reclamando que el bonito árbol continental no tape el bosque. La prioridad, recalca, es la cita del domingo en el campo del Sevilla y lo demás ya vendrá. "Lo que más importa ahora mismo es el partido del domingo, eso marcará cosas importantes".



Canales siempe ha demostrado que, pese a llevar poco más de tres años en el Betis, es el club con el que más se ha identificado de todos por los que ha pasado desde que abandonó el Racing de su Santander natal, el club en el que se crió. Por si hay alguien que desconfíe del compromiso del '10' con las trece barras, basta ver el vídeo que ha compartido el club en sus redes sociales. La celebración del 3-2 ante el Alavés, su reacción en un segundo plano tan discreta como eufórica, muestra su pasión y su amor por estos colores.