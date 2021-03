El derbi y el escalón: "Ni mucho menos es favorito el Sevilla"

Las declaraciones del presidente del Betis Ángel Haro en los medios del club han traído cola. Especialmente en lo referente al derbi del próximo domingo y a su referencia al Sevilla FC. Algo, por otro lado, nada extraño en semana de derbi.

"El derbi tiene un componente emocional en una ciudad tan futbolera como Sevilla. La emoción está a flor de piel. En presupuesto, sigue habiendo un escalón entre los clubes, pero deportivamente, no. En el partido del Villamarín pudimos ganar claramente. Fuimos superiores desde mi punto de vista", indicó un Ángel Haro que también se refirió al Sevilla FC con respeto: "Estamos hablando de un rival que es el cuarto de LaLiga española y que casi triplica nuestro presupuesto. Hay que tenerle, por tanto, un respeto a este equipo".

Las suspicacias, lógicamente, no se han hecho esperar entre los aficionados, especialmente entre el sevillismo. Una afición del Sevilla FC que a través de las redes sociales no ha dudado en recordarle a Haro los títulos europeos conseguidos, el último hace muy poquito; su presencia en la Champions, etc... De ahí que desde el club verdiblanco, incluso, se haya querido apostillar que las declaraciones del mandamás heliopolitanas estaban contextualizadas exclusivamente en referencia al derbi de este domingo. En fin, nada nuevo en una ciudad como Sevilla y en semana de derbi.

Sobre ello ha sido cuestionado un integrante de la plantilla del Real Betis Balompié, Aitor Ruibal, quien, como su presidente, no ve claro favorito al Sevilla FC. "Ni mucho menos es favorito el Sevilla. Seremos once contra once, todos iguales y hasta que no acabe el partido no hay favoritismo", señaló el catalán en Radio Marca al ser cuestionado por si el equipo nervionense partía con ventaja al jugaro como local y al estar por encima en la tabla.

"Seremos once contra once, todos iguales y hasta que no acabe el partido no hay favoritismo. Puede pasar cualquier cosas en cualquier partido, pues imagínate en un derbi sevillano, puede ser una locura", siguió argumentando Ruibal.

Junto a ello, Aitor Ruibal también se refirió al cambio de mentalidad experimentado por el Betis en 2021, lo que ha posibilitado que hoy día esté metido de lleno en la lucha por Europa: "El equipo hizo un buen cambio de actitud porque lo que nos estaba matando era que recibíamos el primer gol pronto, se nos hacía cuesta abajo y era difícil remontar. Cada uno lo quiere remontar por su parte y la clave fue decidir ser un equipo cuando estábamos mal".