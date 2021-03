"Llegamos al derbi en un momento extraordinario"

El portuense Joaquín Sánchez, capitán del Real Betis, se mostró encantado con una "semana especial, bonita y sevillana" y confesó la contrariedad que implica no poder disfrutar de la afición en un partido de la trascendencia del derbi hispalense de este domingo. "Una pena que no podamos disfrutarla con nuestras aficiones, ya sea en el Benito Villamarín o en el Sánchez-Pizjuán. Nosotros llegamos en un momento extraordinario, pero hay pequeños detalles que marcan este tipo de partidos. Independientemente de que el Sevilla venga de un tramo malo, sigue siendo un gran rival que está haciendo una gran campaña en Liga. Va a ser un partido difícil y nosotros no podemos pensar en otra cosa. Tenemos que trabajar para saber que vamos a tener enfrente un buen equipo, y vamos a tener que desplegar nuestras armas y aferrarnos a nuestro momento goleador, que tenemos la flechita hacia arriba y, a partir de ahí, a hacer un buen partido", aseguró.

"Tenemos que ir a todos los campos a ganar, eso es lo que nos está dando el poder estar ahí arriba. Con humildad, con trabajo, con sacrificio, pero el equipo cree y en esa dinámica tenemos que ir", añadió el verdiblanco, que dibujó a un Manuel Pellegrini muy diferente al que muestran las cámaras en las ruedas de prensa.

"Yo conozco a Manuel de la etapa mía de Málaga. Es un tío que sabe perfectamente a lo que quiere jugar, que define muy bien su equipo, su filosofía. Le ha dado ese equilibrio y esa rentabilidad al equipo. Lo más importante es que ha transmitido al equipo esa tranquilidad y esa confianza en todo momento a cada jugador. Creo que a cada uno nos ha dado nuestro sitio, nuestras oportunidades y, a partir de ahí, con el compromiso personal de cada uno hemos demostrado que queremos estar ahí", manifestó Joaquín, que insistió en que el chileno gana en la cercanía.

"En distancias cortas es un tío muy normal, muy campechano, muy alegre. Bromea, habla con los jugadores. Es verdad que después está en su sitio y es un entrenador que de puertas hacia fuera puede parecer un poquito más serio, pero del día a día es un tío que se puede hablar con él, se puede bromear y hablar de cualquier cosa. Tienes que mantener tu distancia, pero que tú te sientas cómodo para poder preguntarle algo o que él de vez en cuando te pregunte o te suelte cualquier broma... Creo que eso ayuda al grupo", aclaró.

Además de bromear sobre sus goles de cabeza ("don Rafael Gordillo me celebró así. 'Enhorabuena, Santillana'"), tuvo tiempo para rescatar su última anécdota con un aficionado. "Con las redes sociales llegas a mucha más gente. El otro día iba por la calle con mi mujer y escucho que le dice un niño a su madre 'mira, mira, mamá, Joaquín del Betis'. 'Qué Joaquín del Betis, ese es el Joaquín de la tele. El que sale con Bertín', dijo ella. Me conocía por la otra faceta. Hay gente que no me relaciona con el fútbol", concluyó entre risas.