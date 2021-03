PSG, Leicester, Betis, Bayern, Juve... 'No se vayan todavía, que aún hay más'

PSG, Leicester, Betis, Bayern, Juve... 'No se vayan todavía, que aún hay más'

Si hasta hace muy poco el Real Betis se caracterizaba por lo largo y tediosos que se le hacían los partidos, además de por besar la lona al más mínimo soplido, el actual equipo que dirige Manuel Pellegrini llama la atención por todo lo contrario: rebelde, saca su amor propio y exhibe su versión más portentosa cuando recibe un golpe y, precisamente, es en el tramo final de los encuentros cuando se muestra más fresco físicamente, con más rapidez de ideas y con el acierto adecuado en el momento más determinante. Dicho de otro modo, esta plantilla obliga a sus aficionados a no apartar la vista del terreno de juego hasta que el árbitro pita el final.

Este Betis grita una y otra vez el televisivo lema del 'No se vayan todavía, que aún hay más'. Y es que los de Heliópolis integran un glamuroso club de los 'Reyes europeos de la Zona Cesarini'. No en vano, 15 de los 36 goles que han anotado en la presenta temporada, los han logrado en el último cuarto de hora de sus encuentros; lo que supone un 41,6 por ciento del total. Casi la mitad de sus dianas, un balance a tener en cuenta. Se han especializado en mantenerse vivos en los partidos, no descomponerse, ir elevando el ritmo competitivo de los encuentros y terminar a tope.

El Betis es el equipo que más goles anota en el tramo final de los partidos de LaLiga española y ha unido su nombre al Leicester inglés y a gigantes del fútbol continental como el PSG francés, que lidera esta clasificación 'Cesarini' a nivel europeo con 17 goles marcados a partir del 76'; el Bayern de Múnich alemán y la Juventus de Italia, según el completo informe elaborado por la completísima base de datos y estadísticas de BeSoccer Pro.

Contando a partir del minuto 76, el conjunto parisino ha anotado 17 goles en lo que va de temporada, 13 de ellos desde el minuto 76 al 89' y tres más en los últimos diez minutos del partido. Sin estas dianas, haría tiempo que se habría descolgado de la lucha por el título de la Ligue 1; pero está segundo a sólo dos puntos del Lille. Mbappé, Neymar, Icardi y compañía son los dominadores de este selecto club.

Al PSG le sigue con un gol menos el Leicester, equipo que mejor rendimiento presenta de cara a la portería rival en los últimos compases del encuentro de toda la Premier League con 16 dianas de última hora: 13 goles en los últimos 15', y tres más en los diez minutos finales son sus cifras. Real Betis, Bayern de Múnich y Juventus de Turín están empatados a 15 tantos. Mientras que Lewandowski y los suyos anotaron cinco de ellos a partir del 89' (los bávaros, los mejores sobre la bocina), Cristiano Ronaldo y compañía celebraron tres. El Betis, por su parte ha sido capaz de anotar cuatro tantos después de que se cumplieras los 90 minutos reglamentarios.

En este dato de los verdiblancos tiene mucho mérito la excelente lectura de los partidos que hace Pellegrini, que está interpretando a la perfección lo que necesita su equipo en función de cada momento y de cada rival; pero también de la excelente actitud con la que salen los suplentes, a pesar de que la mayoría de ellos comenzó el curso con la vitola de titular indiscutible y han tenido que acatar un rol mucho más ingrato. No en vano, además de ser el líder de la 'zona Cesarini' en España y de compartir ese 'Top 5' europeo con clubes de tanto glamur, el Betis también es el equipo de Europa con más goles de suplentes (14 de 36) y el que más anotadores distintos tiene de España (14).

El técnico chileno tiene a toda su plantilla muy enchufada y a un hombre, por fin, en estado de gracia: Borja Iglesias, que ha anotado cinco de sus seis goles saliendo desde el banquillo. El delantero gallego está teniendo en este 2021 un mejor promedio goleador que Messi, anotando un gol cada 40 minutos, por los 68 que ha necesitado la 'Pulga' para convertir o los 71 del realista Isak.