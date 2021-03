La renovación de Aitor Ruibal está en la hoja de ruta del Betis 21/22.

El Betis ha cambiado radicalmente la lucha de sus objetivos en 2021. Si el conjunto dirigido por Manuel Pellegrini finalizó 2020 undécimo, a siete puntos de Europa y cuatro por encima del descenso, ahora disfruta de su sexta plaza.

Claves, varias. Nombres propios, otros tantos, siendo uno de ellos el de Aitor Ruibal en el once, que se ha ganado la confianza de su técnico. El de Sallent de Llobregat, después de tres cesiones (Cartagena, Rayo Majadahonda y Legañés), irrumpió en el once en la jornada 12 frente a Osasuna y, desde entonces, es un asiduo en las alineaciones iniciales.

El otrora jugador del Betis Deportivo, de 24 años, se ha acabado por asentar en Primera, un rendimiento que no ha pasado desapercibido para otros conjuntos, tal y como señaló ED. No obstante, el club bético cuenta con el polivalente futbolista catalán. Al respecto, según ha podido conocer este medio, Aitor Ruibal entra en los planes del Betis 21/22.

La situación es la siguiente. Con contrato hasta 2022, el Betis tiene la intención de plantearle la renovación. Todavía no se ha producido una reunión entre ambas partes, pero el deseo de la planta noble heliopolitana es ampliar el contrato de un jugador que por rendimiento, juventud y proyección se lo ha ganado.

El Betis quiere premiar y ajustar su contrato al actual estatus que ocupa y que se ha ganado un jugador que vive su mejor etapa en el club verdiblanco desde que llegó en la 15/16. Empleado por Pellegrini en el lateral derecho en una ocasión (Real Sociedad), Aitor Ruibal se ha asentado en su demarcación (extremo derecho), aunque también es empleado con acierto en la siniestra. Contabiliza un total de 1.136' (1.055' en Liga y 81' en la Copa del Rey).

El jugador, por su parte, quien ya declarara en 2018 que "la sangre bética te va enganchando", se ve en el Betis, como declaró en una reciente entrevista a Estadio Deportivo. Su prioridad es continuar, deseo que contempla satisfacer el club bético.



"Aprovecho las oportunidades que tengo"



Por otro lado, Aitor Ruibal, se refirió a su situación este jueves en los micrófonos de Radio Marca Sevilla: "Aprovecho las oportunidades que tengo. Gracias a eso hace que tengas mejor actitud. Siempre he trabajado al máximo y tratar de aprovecharlas. Sí que es verdad que tener a todo el equipo enchufado, es divino. Casi todo los goles se marcan del banquillo y eso es fantástico. Tener a 25 jugadores metidos es importante porque puede jugar cualquiera ".

Respecto a su competencia en la banda con todo un símbolo como es Joaquín, indicó que: "Es competencia sana. Cuando él esté mejor, yo voy a estar mejor. Así vamos a dar el máximo nivel y el equipo lo favorece. Me ha costado mucho llegar, pero he luchado con todo y lo voy a seguir haciendo. El Betis fue el equipo que me dio la oportunidad de subir de rango y lo voy a dejar todo".

Por último, del derbi, no considera al Sevilla FC favorito. "Ni mucho menos. Somos once contra once en el campo y hasta que no acabe el partido, no habrá favoritismo", valoró.