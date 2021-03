"Ni Claudio Bravo se va a ir del Betis, ni Arturo Vidal va a venir"

Considerado como el mejor entrenador de Chile en estos momentos, no es de extrañar que cada paso que dé Manuel Pellegrini sea seguido muy de cerca por sus compatriotas. De hecho, sus comparecencias, ahora que son telemáticas por la pandemia, rara vez no cuentan con uno o dos periodistas de su país. Tal ha sido el caso de este viernes, en el que el chileno atendía a los medios en la previa del partido contra el Sevilla del próximo domingo. Aunque, lejos de ser cuestionado solo por ese importante encuentro, el técnico ha tenido que responder a dos cuestiones relacionadas con dos compatriotas.

La primera tenía que ver con el meta internacional Claudio Bravo, al que se le ha relacionado en las últimas semanas con Colo Colo. En opinión del técnico heliopolitano, Bravo no va a salir del Betis de forma inminente y mucho menos que por su actual situación de suplente vaya a formar una salida. "Lo de Claudio lo digo pero también para los 25 jugadores del plantel. Uno tiene que elegir al que está en mejor momento independientemente del nombre. El equipo está en buen momento. Él viene de un mes y medio de lesión, trabaja fuerte. Sentir Joel que viene Claudio detrás le hace mejorar su rendimiento, y también enaltece a Claudio saber que la competencia es cada día. Lo veo muy contento en Sevilla, no sé si volverá a Chile en algún momento, pero no le veo con la intención de querer salir del Betis porque no esté jugando. El está muy contento aquí también".

No escurrió tampoco la pregunta sobre Arturo Vidal. Al centrocampista chileno del Inter le han vinculado al Betis desde Italia en una extraña carambola con William Carvalho también en el centro de la operación, una operación que Pellegrini ve imposible, aunque no escatimó en elogios hacia el jugador interista. "Creo que a uno, como técnico, independiente de su nacionalidad le gusta dirigir a buenos jugadores. Arturo tiene una gran trayectoria, pero no tiene ninguna posibilidad de llegar al Betis. Es uno de los mejores mediocampistas mundiales".