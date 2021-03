Exjugadores del Betis recuerdan sus experiencias de cara al derbi

Si el pasado domingo se vivió uno de los derbis de filiales más igualados que se recuerda, llegando ambos, incluso, empatados a punto, el 14-M depara un nuevo derbi impredecible. Por clasificación, trayectoria en los últimos años, presupuesto€ el Sevilla FC es favorito, pero un derbi siempre es un derbi y el Betis llega con la vitola de ser el tercer mejor equipo de 2021.

Al respecto, varios ex jugadores verdiblancos pasaron por los mircrófonos de Radio Betis recordando sus experiencias en el derbi. Entre ellos, Dani Ceballos: "He tenido la suerte de vivir muchos derbis y la verdad es que son partidos muy calientes, pero creo que esta vez el Betis llega en un momento de forma muy bueno. Creo que es buen momento para dar un paso adelante y demostrar que el Betis quiere competir a la misma par que el Sevilla".

El utrerano añadió que: "Estos partidos son de pocas palabras y hay que afrontarlos con el corazón muy caliente y la cabeza muy fría. Es importante que entremos bien al partido y la verdad es que cuando llegas el primera día al club sabes de la importancia de este partido, que está marcado en rojo. Del minuto uno hasta el 90 hay que salir a por todas y dedicárselo a nuestra afición, más en estos momentos, que pese a estar disfrutando se le hace difícil estar en casa y no apoyarnos en el campo. Así, que ojalá le brindemos el triunfo".





Pozuelo



Otro canterano que guarda un grato recuerdo es Alejandro Pozuelo. "He jugado muchos derbis como canterano, cuando eres pequeño, pero la importancia cuando llegas al primer equipo es de otro nivel. He tenido la suerte de jugar en el primer equipo unos cuantos. Una sensación única, algo que no puedo explicar", señala el futbolista del Toronto FC.

El trianero añade que: "Recuerdo el derbi sobre todo cuando ganamos en el campo del Sevilla FC por 1-2, con los míticos goles de Beñat de falta. Tuve la suerte de jugar titular, de ser un canterano jugando ese partido y la verdad es que fue un recuerdo, ahora mismo lo pienso, que iba 1-1, un partido muy disputados, ese último minuto por la falta de Beñat, el silencio en el campo del Sevilla FC€ Estoy hablando y se me pone los vellos de punta".

Álvaro Cejudo, en las filas del Racing de Santander, por su parte, considera que: "Es importante dar una buena imagen, que se vea un equipo que siente lo que significa este partido y ahí en la plantilla hay gente que lleva mucho tiempo y que sabe lo que ello supone. Estoy seguro de que será un derbi bonito y ojalá caiga de nuestra parte"

El de Puente Genil destacó la importancia de este tipo de choques. "Lo máximo en cuanto a rivalidad, intensidad, repercusión. Cada derbi es lo más importante de la temporada. Al margen de lo general", consideró.

El isleño Tati' Maldonado también aprovechó la ocasión para valorar sus vivencias en los duelos ante el Sevilla FC. "Es un partido que suena a tópico, en cuanto a partido especial, pero es así. Los futbolistas estarán muy motivados, llegan en un buen momento. Ojalá podamos traernos los tres puntos", indicó, agregando posibles claves: "Suelen ser partidos de pocos goles, con mucho respeto. Sabiendo cada uno lo que se juega. El equipo que lo afronte con más tranquilidad, sepa manejar los tiempos, al final puede ser el que se lo lleve. Luego, está el tema individual, donde hay grandes futbolistas en ambas plantillas. En el caso del Betis, me encanta la plantilla que tiene este año, creo que está en un buen momento para hacer las cosas bien y traernos los tres puntos".

El cordobés Chechu Dorado guarda especial recuerdo del que jugó en la 11/12. "Fue el partido en el que el Sevilla FC dejó de tener opciones europeas y nosotros nos salvamos. Tengo un recuerdo maravilloso de cómo disfrutamos de esa victoria en campo contrario".

"Recuerdos maravillosos. Tuve la suerte de disfrutar dos en el campo y uno en la grada. Sensaciones de las que se te quedan grabadas", añadió.





Durmisi y Ricardo Oliveira



Por otro lado, uno de los últimos protagonistas fue el danés Riza Durmisi. "Ganar 3-5 fue grande. El primer gol que hice perdimos 2-1. Tengo mejores recuerdos con ése", rememoró.

Por último, Ricardo Oliveira, aún en activo a sus 40 años, recordó su tanto en el 1-2 de la 08/09. "Recuerdo que siempre era muy especial jugar en este campo. Sobre todo cuando se marca y se gana. Recuerdo que regresaba al Betis otra vez, en 2009, y jugué con todas las ganas y emoción, y marcando un gol que nos dio la victoria", señaló.

El paulista tiene claro que en esta clase de partidos sólo importa una cosa: "Llegar a un derbi con la confianza alta es siempre importante. Sabiendo que es distinto de todo. No se juega, se gana. Pensando en el objetivo, en la alegría que le daría a la afición y en la confianza que se le da al futbolista".