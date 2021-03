Pellegrini rechaza que el Sevilla llegue al derbi "en un mal momento"

Ni una sola pista ha querido dar el técnico del Betis, Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa previa al derbi, en la que lo único que ha confirmado es que tanto Víctor Ruiz como Borja Iglesias han trabajado con normalidad durante la semana y que Bartra no estará en la lista para este encuentro.

Lo que sí tiene claro el técnico chileno es que el derbi es un "partido diferente" para la ciudad, lamenta que se vaya a disputar sin público, pero entiende que existen "razones mayores de salud" que así lo obligan. Pese a tener que disputarlo sin público, el técnico cree que su equipo saldrá "a ganar desde el minuto uno". "Para nosotros es una final más de las que nos quedan de aquí al final".

El 'Ingeniero', que llegará al duelo cainita después de enlazar cuatro triunfos consecutivos en Liga, no cree que la trayectoria de uno y oto equipo en las últimas semanas vaya a ser determinante en el encuentro y rechaza que el Sevilla "llegue en un mal momento".

"No creo que sea decisivamente influyente. El Sevilla está en un buen momento. Está metido en el campeonato en Champions. A lo mejor todo el mundo pretende que sea más, pero lleva conseguidos cosas importantes y no llega en un mal momento ni mucho menos".

Al margen de eso, el técnico del Betis ha tratado otros asuntos en la rueda de prensa.





¿Respaldado por los resultados?:

"La verdad es que no me siento ni con mayor ni con menor capacidad en función de los resultados. Tengo una manera de conducir equipos, tengo la suerte de haberlo hecho en muchos equipos y he tenido la suerte de llevar a muchos a Europa, pero sin jugadores es imposible ccnseguir cosas. Tengo jugadores motivados para tratar de mejorar en su profesion y de eso parto para seguir mejorando e inculcar una mentalidad ganadora. Luego, vienen los resultados, pero la evaluacion interna que hago de mi trabajo no va ligada a los resultados".





¿Está tan convencido como Joaquín de que van a ganar?

"No, certeza en el fútbol no hay ninguna, tengo el convencimiento de que en la primera vuelta salimos a ganar. Desgraciadamente, empatamos cuando tuvimos más ocasiones. Ahora vamos a salir con el mismo convencimiento. Mi mentalidad va a ser siempre salir con convencimiento a ganar todos los partido, aunque tengamos un equipo de Champions delante.





¿Cree que deberían mantenerse lo de los cinco cambios después de esta temporada?

"Creo que le ha hecho bien al fútbol, se debería mantener. Creo que es bueno que solo haya tres ventanas. Los jugadores están jugando demasiados partidos y a ellos les viene bien y a planteles con jugadores importantes también los mantiene con mejor forma".





¿Qué promesa le haría al aficionado bético?

"Prometo intentar darles una alegría. Independientemente del rival, tenemos que estar predispuestos a la máxima exigencia y a la máxima competitividad. Además, está el aliciente de jugar contra el Sevilla y debe ser un elemento de motiviación para rendir al más alto nivel".





¿Dónde estará la clave del partido?

"Todos los partidos son distintos. La clave está en el rendimiento individial y llevarlo al rendimiento colectivo. Lo importante es que individualmente estén al mejor nivel".





Dicen los datos que Borja, mejor de suplente.

"La estadística esconde lo esencial. Vamos a ver cuál es el once inicial, tenemos varias alternativas, tenemos 48 horas para decidir. Inician 11 pero terminan 16, todos son importantes".





Bartra

"Por suerte para Marc y para el equipo, dejó atrás sus dolores en el tendón, está entrenando con normalidad. Es la primera semana que trabaja con nosotros, pero no va a estar para esta semana".





¿Descarta pelear por la cuarta plaza?

"Si se gana, lo veo como una posibilidad de seguir avanzando en la tabla. Pero si el Sevilla pierde el derbi pero gana todo lo demás, no tenemos opciones. Tenemos una mente ambiciosa, pero no podemos hacer cábalas con cosas que no dependen de nosotros. Vamos a intentar ganar el próximo partido, pero vamos a ver cuántos puntos vamos a ser capaces de sacar de aquí al final, porque eso determinará dónde estaremos. Tenemos que intentar mantener nuestra posición y todo lo que dependa de nosotros".

A qué jugador del Sevilla hay que prestarle especial atención:

"Más que buscar un nombre, la plantilla del Sevilla hay que ver lo que ha hecho estas últimas temporadas. Ha estado disputando Champions, ha disputado semifinales de Copa, está cuarto, viene de mucha temporadas a un gran nivel, tiene muchos jugadores importantes".